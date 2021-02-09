Психолог рассказала, чем может быть опасен тотальный родительский контроль

В такое неспокойное время технологический прогресс XXI века приходится очень кстати, особенно для родителей, у которых нет возможности отводить ребенка в школу.

Не так давно появились детские часы, которые позволяют отслеживать геолокацию. Накануне уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила операторам сотовой связи по умолчанию устанавливать на сим-карты «родительский контроль», что позволит исключить доступ к запрещенной информации.

ФАН узнал у семейного и детского психолога Натальи Наумовой, может ли такой тотальный контроль родителей негативно повлиять на ребенка.

«С одной стороны, такой контроль родителей — это плохо, ребенок может чувствовать себя ущемленным. А с другой стороны, реалии жизни показывают, что такой контроль до определенного возраста просто необходим», — рассказала психолог.

Наталья Наумова объясняет, что родителям важно знать, что с их ребенком все в порядке. Но главное, чтобы взрослые не переходили границы и уважали его личное пространство.

«Бывает, что у родителей нет возможности забирать ребенка из школы, тогда эта мера просто необходима. Важно, чтобы он чувствовал себя именно защищенным, а не так, что ему просто не доверяют», — подчеркнула эксперт.

Психолог добавила, что родители должны объяснить ребенку, что такой контроль нужен именно для его безопасности.

«Тут очень важно соблюсти эту адекватность. Нужно всегда предоставлять ребенку свободу, чтобы он мог иметь небольшие личные секреты. Можно просто не озвучить это ребенку, ибо он может начать искать, как отключить эту систему слежки», — объяснила Наталья Наумова.

Собеседница Федерального агентства новостей рекомендует не расспрашивать ребенка о каждом месте, в которое он заходит после школы, поскольку такой тотальный контроль подтолкнет его на мысли об отключении этой функции. И когда ребенок действительно попадет в сложную ситуацию, родители уже не смогут узнать, где он находится.