Кризис в Кольчане: армию Чили бросили против мигрантов из Венесуэлы

Президент Чили Себастьян Пиньера направил войска к границе с Боливией для борьбы с незаконной миграцией. За несколько дней в страну нелегально проникли несколько тысяч мигрантов, в основном из Венесуэлы, сообщает Meganoticias.

«Цель этого указа — предоставить Вооруженным силам возможность обеспечить пограничный контроль для предотвращения незаконного оборота наркотиков, контрабанды и торговли людьми», — заявил Пиньера.

Коллапс в Кольчане

В небольшом приграничном городе Кольчане на севере Чили проживает менее двух тысяч человек. 1 февраля в город прибыла первая сотня нелегальных мигрантов, а уже к концу недели их численность превысила количество местных жителей. По данным СМИ, с начала февраля в город прибыли около четырех тысяч иностранцев.

???? "Llegan muchos, me da rabia": Vecinos de #Colchane molestos por masiva llegada de migranteshttps://t.co/lSUG527kPI — Meganoticias (@meganoticiascl) February 9, 2021

По данным миграционных служб, до 70% новых мигрантов прибыли из Венесуэлы. Волна нелегальной миграции погрузила город в хаос: постоянно происходят столкновения между полицией и нелегалами, которые оккупировали все общественные места в Кольчане, местная система здравоохранения не выдерживает нагрузок, а сами мигранты голодают.

COLCHANE

[4 de Febrero 2021]

Registro resumen de la jornada, de como se vive la ola migratoria de ciudadanos venezolanos en el altiplano de la región de Tarapacá... #Iquique @biobio pic.twitter.com/BTxm54tU8T — Cristián Nuñez Fica (@HombredeRadio) February 5, 2021

По словам мэра города Хавьера Гарсиа, ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

«Мы переживаем один из худших гуманитарных кризисов. Сегодня мы имеем дело с 1800 иммигрантами, среди которых около 235 детей, которые занимают все общественные места», — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что город не располагает достаточной инфраструктурой, чтобы справиться с таким наплывом людей.

«В нашей коммуне нет круглосуточной подачи электричества. У нас нет супермаркетов или канализации. Наша больница рассчитана на прием 30 человек — и только вчера обслужила 260 пациентов», — отмечает Гарсиа.

#Colchane

Cerca de 600 personas pasaron al poblado de Colchane el día de ayer , esperando autodenunciarse , situación migratoria crítica en la frontera entre Chile y Bolivia pic.twitter.com/noxJEVBcG1 — Canal Informativo del Norte (@norte_canal) February 2, 2021

Директора Национального института по правам человека Серхио Микко посетил Кольчане 6 февраля. После инспекции в городе Микко призвал местные власти «понять людей, которые бегут от конфликтов и преступности», а также попросил правительство «позаботиться о мигрантах, которые уже находятся в Чили». Его заявления вызвали резкую критику со стороны мэра Гарсии, который пообещал не допустить превращения города в лагерь для беженцев.

???? Alcalde de Colchane, Javier García, responde a director de INDH, Sergio Micco: “No hace mención a derechos humanos de los indígenas vulnerados en esta crisis. No acepto que Colchane se convierta en un campamento de refugiados”@adnradiochile pic.twitter.com/QQP4dUyw3p — Sofía Navarro Martínez (@_navarrosofia) February 6, 2021

«Мне кажется, что это необдуманное и ошибочное мнение, поскольку он (Микко) не упоминает права коренных народов, нарушенные в ходе этого кризиса. Кроме того, он приравнивает ресурсы муниципалитета Колхана к другим, с более высокими ресурсами», — заявил глава города, который требует выселения мигрантов.

Alcalde de Colchane calificó como “anticipada” la opinión del INDH por crisis migratoria y rechazó la instalación de “un campamento de refugiados” https://t.co/SgZFr8osd9 pic.twitter.com/Ed3LgsMQNj — Radio ADN (@adnradiochile) February 6, 2021

Местные жители утверждают, что голодные мигранты грабят их дома и магазины, провоцируя насилие и неприязнь.

Pobladores de Colchane se enfrentan a venezolanos, quienes los amenazan con denunciarlos a Carabineros. ¿El motivo de la pelea? La gente del pueblo exigía a migrantes desalojar sus improvisadas tomas que instalaron en el ingreso de sus viviendas. La situación se torna violenta. pic.twitter.com/cNclcSHkuB — Qué Pasa Iquique (@quepasaiqq) February 5, 2021

В связи с критичной ситуацией и растущим социальным напряжением было принято решение о транспортировке беженцев в столицу региона Тарапака город Икике. Первые 600 мигрантов покинули Кольчане 7 февраля.

#Colchane

El día Sábado cerca de 575 migrantes irregulares bajaron desde el Complejo Fronterizo Integrado de Colchane a las distintas residencias sanitarias en Iquique, teniendo como prioridad, mujeres y niños.

En Buses coordinados por SEREMI de Salud pic.twitter.com/F0BGjx1pAh — @ivochang (@ivochang) February 7, 2021

Однако для оставшихся и возможно будущих мигрантов неподалеку от населенного пункта был оборудован небольшой палаточный лагерь, где размещаются в первую очередь женщины с детьми.

#Colchane

Nuevas medidas humanitarias para los migrantes que viven está crisis en el poblado de Colchane y reforzamiento de personal policial pic.twitter.com/nMxSQ4r9t2 — Canal Informativo del Norte (@norte_canal) February 5, 2021

Опасный путь

Ежегодно сотни тысяч беженцев из Венесуэлы в поисках лучшей жизни нелегально отправляются в соседние страны Южной Америки. По официальным данным, больше всего венесуэльских мигрантов проживает в Колумбии и Перу.

Чили была приоритетным направлением для венесуэльцев из-за относительно стабильной экономической и политической обстановке — вплоть до протестов 2019 года. Согласно данным чилийского национального института статистики, 30% всех новых мигрантов прибыли в страну из Венесуэлы, 16% из Перу, 12,5% из Гаити и 11% из Колумбии. В настоящее время из-за высокой преступности в Колумбии и глубокого экономического кризиса в Перу все больше беженцев отправляются в долгий путь в Чили через Анды.

Официально наземные границы Чили остаются закрытыми из-за пандемии COVID-19, что вынуждает беженцев использовать более рискованные маршруты. В Кольчане беженцы попали из боливийского города Писига по горным тропам на высоте более 3,5 тысяч метров. Высота, суровые погодные условия и дикие звери часто становятся причинами гибели мигрантов. На прошлой неделе на одном из таких переходов скончались двое беженцев, из Венесуэлы и Колумбии.

Армия против мигрантов

#Colchane: General Inspector Marcelo Araya, Director Nacional de Orden y Seguridad (s), visita la Subcomisaría de la comuna con el fin de conocer la situación migratoria que se registra en la zona. pic.twitter.com/Taf8ohBOPw — Carabineros de Chile (@Carabdechile) February 4, 2021

Для борьбы с незаконной миграцией президент Чили Себастьян Пиньера решил воспользоваться стратегией своего перуанского коллеги Франциско Сагасти и передал контроль за миграционными потоками в ведение вооруженных сил. На данный момент неизвестно, сколько военнослужащих будет отправлено в Кольчане и соседние департаменты для усиления контроля за нелегалами.

«Мы хотим, чтобы Чили была открытой страной с людьми, которые приезжают законно, но мы хотим закрыть дверь для нелегалов, которые въезжают без соблюдения наших законов. Мы не хотим, чтобы иностранцы не соблюдали наши законы, совершали преступления и не способствовали развитию нашей страны», — заявил Пиньера.

Власти Перу направили войска к границе с Эквадором, перекрыв более 30 путей перехода нелегальных мигрантов.

Закон против мигрантов

Президент Чили также заявил, что необходимо принять новый закон о миграции, который ужесточит правила въезда и пребывания на территории страны. Законопроект был предложен администрацией Пиньеры еще во время его первого президентского срока в 2013 году. Однако лишь летом 2020 года нижняя палата Конгресса приняла его большинством голосов.

Сейчас проект находится на рассмотрении Сената Чили. Если он будет принят, законы страны в отношении мигрантов серьезно изменятся — так, дети мигрантов, рожденные на территории Чили, не смогут претендовать на автоматическое получение чилийского гражданства. Иностранцы, официально находящиеся в стране в качестве туристов, как большинство беженцев, будут лишены права на получение вида на жительство и статуса резидента, если найдут работу. Авторы закона также планируют ужесточить меры по отношению к нелегальным мигрантам.

В начале 2021 года в Чили проживало более 1,4 миллиона мигрантов, что составляет около 7% населения страны.

На данный момент законодательство в сфере миграции в Чили определяется законом от 1975 года, принятым еще в годы правления диктатора Аугусто Пиночета.