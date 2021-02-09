Украинский премьер анонсировал учения ВСУ и НАТО «Нерушимая стойкость»

Киев, 9 февраля. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о планах военного командования по поводу проведения совместных военных учений с НАТО «Непоколебимая решимость» в 2021 году.

Премьер Украины отметил, что местом будущих учений «Нерушимая стойкость» станет Одесса.

В октябре 2020 года совместные маневры прошли здесь же. Со стороны Украины в них приняли участие свыше 20 ведомств, от НАТО в маневрах участвовали представители центров передового опыта. Основной задачей учений стала отработка алгоритмов действий в кризисных ситуациях в Черноморском регионе и выработка слаженной и своевременной реакции на кибератаки, захват морских портов и транспортных путей и на иные угрозы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Минобороны Украины обнародовало список вооружений, которые Киев намерен закупить у НАТО в 2021 году.