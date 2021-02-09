В Латвии могут посадить за беседу с московским дворником

Политические преследования за инакомыслие и заключение без предъявления обвинения стали нормой для русскоязычных граждан Латвии, желающих равных прав, рассказал секретарь Европейского союза политрепрессированных Александр Гапоненко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По словам Гапоненко, уезжать из Латвии русскоязычные граждане не хотят. В стране были массовые акции протеста, например, прошедший в 2012 году референдум за предоставление русскому языку статуса второго государственного. Около 40% населения высказались за это, однако власти проигнорировали митинги, а особенно активно протестующих преследовали в уголовном порядке.

«В рамках борьбы с инакомыслием я отсидел в тюрьме четыре месяца без предъявления обвинения: просто посадили и держали», — вспоминает Гапоненко.

За свою политическую деятельность Александр Гапоненко был осужден в декабре 2020-го на год условно и два года полицейского надзора. В апреле секретаря Европейского союза политрепрессированных ожидает еще один суд, ему грозит восемь лет заключения. При этом Гапоненко не может даже общаться со СМИ.

«У нас квалифицируют общение с журналистами как оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против интересов Латвии. Причем там ничего не прописано. Я могу приехать в Москву, поговорить с дворником, пожаловаться ему на жизнь. И если это зафиксируют, мне могут предъявить обвинение», — прокомментировал Гапоненко.

Гапоненко вспомнил задержание в начале декабря нескольких журналистов, выступающих за соблюдение прав русскоязычного населения. В их домах прошли обыски, а из квартир было изъято фотооборудование, компьютеры, диски, банковские карты и даже наличные. При этом Гапоненко отметил, что, несмотря на написанный в Совет Европы доклад о незаконных действиях Службы госбезопасности Латвии, надежд на справедливость мало.

«Неважно содержание статьи. Главное — ты послал статью во вражеское государство, и она может быть использована для борьбы с интересами Латвии», — прокомментировал Гапоненко.

Ранее ФАН сообщал, что латвийские власти запретили трансляцию 16 российских телеканалов с 10 февраля, о чем заявил глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.