Великобритания созвала экстренное заседание СБ ООН по политическому кризису в Сомали

Нью-Йорк, 9 февраля. Совет безопасности ООН проведет заседание на следующей неделе для обсуждения политического кризиса в Сомали, пишет Garowe Online со ссылкой на дипломатические источники.

Информатор издания рассказал, что закрытую встречу планировалось созвать во вторник, 9 февраля, но по просьбе Великобритании ее перенесли на понедельник, 15 февраля. Одной из причин переговоров является прекращение полномочий действующего главы восточноафриканской страны Мохамеда Абдуллахи.

Накануне истек срок его президентского мандата. После этого Союз оппозиционных партий (СОП) заявил, что больше не признает власть лидера.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге перед журналистами прокомментировал перенос закрытого заседания Совета безопасности. По его словам, у Мохамеда Абдуллахи и руководителей пяти полуавтономных федеративных государств Сомали есть время для собрания, на котором они смогут согласовать политическое решение ради сохранения госинститутов.

«Диалог между сторонами крайне важен для достижения широкого соглашения о дальнейших действиях», — заявил пресс-секретарь.

Мохамед Абдуллахи, представители СОП и федеральных штатов в сентябре смогли договориться о проведении непрямых выборов в Сомали, запланированных на конец 2020 и начало 2021 года. Однако из-за возникших разногласий касательно механизма голосования избирательный процесс так и не был реализован. В причинах срыва плебисцита разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.