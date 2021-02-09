Фигурантами дела о смерти Марадоны стали трое медработников

Буэнос-Айрес, 9 февраля. Трое медицинских работников стали фигурантами дела о смерти известного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщают испанские СМИ.

У следственных органов возникли вопросы к психологу бывшего спортсмена, а также двум медсестрам, которых заподозрили в халатности. Суд в Аргентине ранее постановил изъять у личного врача документы, содержащие историю болезни Диего Марадоны.

За неделю до выписки аргентинского футболиста осмотрел психиатр, сообщало Федеральное агентство новостей. Знаменитости рекомендовали находиться под постоянным присмотром медперсонала, в том числе специалиста-невролога.