В Киеве обманутые инвесторы «Элита-центра» 16 лет умоляют власти обеспечить их жильем

В Киеве взбунтовались обманутые дольщики, устроившие митинг возле здания городской администрации. Пообщался с инвесторами «Элита-центра» корреспондент ФАН.

Несколько десятков киевлян собрались на ступенях Киевской городской администрации (КГА). Люди безрезультатно требуют своего жилья уже 16 лет. Как заявил один из участников акции, за эти годы из 1500 квартир было построено всего 264, а за последние годы при правлении Виталия Кличко судебных или административных решений по делу «Элита-центра» совсем нет.

Всего 1700 жителей Киева остались без квартир из-за деятельности бывшей строительной компании «Элита-центр», организатором которой был некий Александр Волконский. Этот застройщик провернул одну из самых громких строительных афер на Украине. Первые жилые дома должны были сдать еще в 2006 году, но строительство домов до сих пор не доведено до конца. Мошенники получили от граждан более 400 млн гривен.

В ходе митинга из Киевской рады к активистам выходили представители администрации, однако утешить горожан им было нечем.

«При этом знаменитом мэре Кличко, которого местные и зарубежные СМИ так хвалят, за шесть лет ничего не сделали. От чиновников толку нет!» — заявил один из пострадавших.

По его словам, Кличко однажды даже выходил к ним, но ничего, кроме «мы работаем, держитесь», не сказал.

Напомним, в начале 2000-х годов инвестиционная компания застройщиков «Элита-центр» предлагала принять паевое участие в строительстве жилых домов. Принять участие в такой «выгодной» сделке захотело около 1700 человек. Организатор аферы Александр Волконский бежал за границу с деньгами, но был задержан по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение чужих средств»). Волконский свою вину отказался признать, при этом в суде ему назначили домашний арест. Спустя некоторое время аферист снял с себя браслет и сбежал. Земельные участки «Элита-центра» арестованы.