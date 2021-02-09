Подозреваемый в грабеже рецидивист изрезал себя в здании Раменского горсуда

Московская область, 9 февраля. Арестованный за вооруженный разбой рецидивист нанес себе телесные повреждения на судебном процессе в городе Раменском. Как стало известно ФАН, мужчина умудрился спрятать от конвоиров бритвенное лезвие.

Чрезвычайное происшествие случилось 9 февраля около 14:30. Задержанного за вооруженный разбой мужчину привезли в зал судебных заседаний для продления срока содержания под стражей. В тот момент, когда судья начал зачитывать материалы уголовного дела, 39-летний заключенный вытащил изо рта бритвенное лезвие и стал им резать левую руку. Его действия пресекли сотрудники полиции.

«Мужчину отвезли в больницу, где наложили швы. Врачи посчитали, что нет оснований для госпитализации пострадавшего. А он хотел попасть в больницу. Теперь проблемы начнутся у полицейских отделения конвоя. Они должны были тщательно досмотреть гражданина перед судебным заседанием. Возможно даже кто-то будет уволен», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Обвиняемого в разбое опять отправили в СИЗО. Ему продлили содержание под стражей еще на два месяца.