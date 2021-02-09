Враги народа 2.0: Роман Носиков о подлинной мишени «внешнеполитической охоты» ФБК

Итак, у нас опять валом идут протестные новости, моды и тренды. Сначала Леонид Волков заявил о паузе в протестной деятельности.

«Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные. Мы видели, что в крупных городах росла численность 31-го к 23-му, но также видели, что во многих городах численность снижалась, — заявил эрзац-лидер иностранного агента ФБК. — Это стало следствием насилия и запугивания. Мы видим, что 12 000 человек арестованы, мы видим, что у нас практически разгромлены штабы. У нас под арестом большая часть сотрудников и организаторов… Волну протеста надо заканчивать на высокой точке».

Впрочем, немедленно после выволочки от западных спонсоров Волков передумал и объявил о новой акции в поддержку осужденного за мошенничество Алексея Навального, намеченной на один из февральских дней:

«Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов… Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх и несколько минут так постойте».

Вот как прокомментировала это официальный представитель МИД России Мария Захарова:

«4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Все банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии… Только один маленький нюанс. Этот формат — страны ЕС, плюс США, плюс Британия — это уже немного не ЕС, это уже НАТО».

В общем, все выглядит еще более постыдно и жалко, чем было раньше. Стоять с фонариками за НАТО — это, наверное, самое позорное из того, что предлагал своим поклонникам ФБК.

Но не стоит обманываться — за этим позором скрывается вполне рабочий бизнес-план, который новый лидер протеста Волков уже анонсировал.

«Абсолютно новое для нас направление работы — внешнеполитическое. В рамках этой работы мы отберем у путинских кошельков и у его друзей-олигархов их активы по всему миру… Надо бить по деньгам. Пусть все его Тимченки и Ротенберги бегут к нему жаловаться, что из-за Путина у них все отобрали. Пусть требуют, чтобы он что-то с этим сделал. Пусть задумываются, а нужен ли им Путин, из-за которого у них столько проблем?»

У этой фразы есть вполне осмысленный перевод на русский язык. Сказанное Волковым означает, что он предлагает российскому бизнесу тест на лояльность к политике Запада. Тот, кто не будет подчиняться Западу и лично Леониду — не будет платить и выполнять приказы, — будет получать болезненные удары по зарубежным активам. А для легитимизации этих арестов, блокировок и конфискаций Леонид будет создавать в России красивую картинку протеста: несанкционированные мероприятия, аресты, столкновения и фонарики.

Но тут есть один важный нюанс. Чтобы этот бизнес работал, Навальный должен сидеть. А еще лучше, если бы Алексей мог стать таким же прочным основанием под санкциями, как Сергей Магнитский. Думаю, что Алексей Анатольевич это уже понял и сильно расстроился.

В этом месте, конечно, встает мой соотечественник и спрашивает: «А какое мне дело до какого-то там Тимченко или Ротенберга? Подумаешь, им будет плохо! У меня с ними вообще ничего общего. Подумаешь, не будут есть ананасы и рябчиков жевать!»

Таким согражданам я хочу кое-что показать.

Весной 2018 года в результате санкционных законов, принятых в отношении российского бизнесмена Виктора Вексельберга, были арестованы полтора миллиарда долларов принадлежащей ему компании «Ренова».

Что такое «Ренова»? Это акционер ТНК-ВР, «Российского алюминия», «Комплексных энергетических систем», «Российских коммунальных систем», Уральского турбинного завода, холдинга «Аэропорты регионов», телекоммуникационной компании «АКАДО», группы Avelar Energy (занимается альтернативными источниками энергии).

Кроме того, «Ренове» принадлежит важная роль в программе развития атомной энергетики, которая предусматривает строительство в России 40 новых атомных энергоблоков до 2030 года. Эта энергия нужна для развития страны. Для создания новой промышленности, рабочих мест, огромного количества достойных человеческих биографий.

Что такое Тимченко и Ротенберг? Это Крымский мост. Это система «Платон» — помните такую? Про нее еще кричали, что она убьет в стране весь бизнес, цены в магазинах вырастут в несколько раз, нам нечего будет есть и мы все умрем. Сейчас эта система уже полностью окупилась и приносит государству прибыль, на которую строятся и ремонтируются дороги.

Еще это единая цена на российскую нефть, трубы большого диаметра, «Северный поток» и так далее. Это давно уже не фамилии, а псевдонимы государственных функций, проектов и больших предприятий. Это тысячи рабочих — наших сограждан.

Вот что у нас с ними общего — страна и сограждане. Вот во что на самом деле прицелились уважаемые западные партнеры и их агентура — Волков, Ашурков, Навальные, Соболь и проч.

Не позволяйте себя обманывать. Это не «санкции вводят, потому что отравили Навального, аннексировали Крым и вмешались в выборы в США». Все наоборот: Навального «отравили», подожгли Украину и всюду видят «русское вмешательство», чтобы вводить санкции против России. Чтобы отнять, ограбить, принудить, заставить, задержать, схватить и не пущать.

Поэтому Леонид и его подельники — враги вовсе не Ротенбергам. Они враги вам, вашим согражданам, стране. Это враги не коррупции. Они и есть коррупция.

Они просто не в состоянии бороться против олигархии. Они сами служат международной олигархии. Это самые обыкновенные враги народа. Точно такие же, как те, что когда-то портили станки, поджигали поля, травили скотину, взрывали заводы. И писали ложные доносы.

Вы не знали, как они выглядят и бывали ли такие вообще? Ну вот так они и выглядят. Знакомьтесь.