Международный день стоматолога отметят в этом году не совсем традиционным балом

Москва, 9 февраля. Почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский рассказал ФАН об истории Международного дня стоматолога и о том, как в России празднуют этот день. Профессиональный праздник отмечается ежегодно 9 февраля.

По словам Садовского, корни профессионального праздника стоматологов уходят вглубь истории на тысячу лет. Эта дата была связана со святой Аполлонией, которую мучительно казнили инквизиторы путем удаления всех зубов. Впоследствии Аполлония была канонизирована. Но поскольку Всемирная стоматологическая федерация (FDI) отказалась от религиозного подтекста, то дата была просто зафиксирована в международном календаре как День стоматолога. 9 февраля нет никакой привязки к религии, потому что во Всемирной стоматологической федерации состоят люди различных вероисповеданий.

Врач отметил, что праздник стоматологов отмечается широко практически во всех странах, входящих во всемирную ассоциацию. Стоматологическая ассоциация России в этот день проводит широкомасштабные акции, врачи участвуют в различных благотворительных мероприятиях и читают лекции. По мнению Садовского, эти мероприятия крайне важны, так как они обращают внимание государства на социально значимую профессию стоматолога.

Собеседник ФАН рассказал и о главной составляющей праздника — каждый год стоматологи России организовывают настоящий бал.

«Каждый год собирается большая когорта небезразличных профессионалов, бывает, что и более 500 человек присутствуют, — сообщил Садовский. — Все проводится с шикарными концертами, балами, вальсами, однако в этот «коронавирусный» год мы ограничены. Тем не менее, я думаю, что бал все-таки состоится в малом формате в тех субъектах федерации, где не запрещены подобные действия».

Почетный президент Стоматологической ассоциации России не отказался от возможности поздравить своих коллег.

«Всем хочется пожелать профессиональных успехов, с честью выполнять свой долг, поддерживать высокую планку профессионального мастерства и непрерывно совершенствоваться, — выразил пожелание Садовский. — Конечно, быть счастливыми людьми, получать удовольствие в нашей сложной профессии. Это на самом деле не легко, но я желаю преуспеть всем тем, кто выбирает этот благородный путь на стыке науки, искусства и ремесла».

По данным Стоматологической ассоциации России, общее количество специалистов в стране приближается к 200 тысячам. Среди них — 60 тыс. стоматологов с высшим университетским образованием, около 15 тыс. зубных врачей, несколько тысяч стоматологических гигиенистов и более 20 тыс. зубных техников. Это основные специальности, которые участвуют в лечении людей, но также в стоматологической деятельности задействованы медицинские сестры, регистраторы, а также представители различных вспомогательных профессий — бухгалтеры, менеджеры по рекламе, маркетологи и IT-специалисты.