Британия планирует вырваться в лидеры космической гонки с обновлением SkyNet

Лондон, 9 февраля. Компания Viasat модернизирует спутниковую связь Skynet в Великобритании, чтобы она соответствовала последним требованиям интегрированной формы сигнала IW Phase 2 и обеспечивала совместимость с военными обновлениями Соединенных Штатов.

Сделка о модернизации была подписана еще в середине прошлого года, однако компания сообщила о реализации проекта только сейчас. Со стороны Великобритании контракт заключила компания Airbus Defence and Space — действующий оператор спутников Skynet и связанных с ними наземных станций управления.

Viasat будет поставлять визуальную интегрированную спутниковую платформу, известную как Vision, для удовлетворения требований IW Phase2.

В Лондоне надеются, что эта модернизация повысит осведомленность о ситуации и даст оперативное понимание системы связи. Управляющий директор Viasat UK Стив Бичинг назвал обновление ключом к расширению возможностей Skynet.

«С помощью Vision сетевые операторы получат более надежные коммуникационные возможности в режиме реального времени для конфигурации спутниковых сетей УВЧ в соответствии с новыми тактическими профилями», — сказал Бичинг.

Лондон стремительно увеличивает расходы на оборону. Правительство Великобритании намеревается выделить военному ведомству еще 23 млрд долларов в течение четырех лет. Ожидается, что значительная часть расходов пойдет именно на космические проекты. Целью Лондона является максимальная совместимость с американскими системами, чтобы повысить роль НАТО и увеличить давление на Россию.