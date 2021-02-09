Молодая семья снимала оргии с 11-месячной дочкой и сбывала видео в Сеть

Ростов-на-Дону, 9 февраля. Ростовские следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий родителей в отношении своей 11-месячной дочери. Как стало известно ФАН, супруги занимались сексом с девочкой и продавали видео со своими утехами через популярную социальную сеть.

К оперативникам поступила информация о том, что молодая семья снимает порнографические ролики и продает через Интернет. Стражи порядка вычислили подозреваемых и задержали. Ими оказались 17-летняя мать ребенка и 20-летний отец.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Анна Терземан.

Злоумышленников задержали и поместили под арест. Как рассказал ФАН источник в силовых структурах, мать девочки нигде не работает, а отец подрабатывает разнорабочим.

«В семье постоянно не хватало денег. В какой-то момент, возможно в наркотическом опьянении, они стали заниматься с дочерью оральным сексом. Все снимали на видеокамеру. Чтобы подзаработать, они поставили это дело на поток. Продавали продукцию в Интернете через популярную в России социальную сеть», — пояснил источник ФАН.

Ранее ФАН писал, что если вина родителей будет доказана в суде, им грозит до 20 лет лишения свободы.