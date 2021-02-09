Боевики ВСУ застрелили мужчину на линии разграничения в Донбассе

Донецк, 9 февраля. Солдаты Вооруженных сил Украины застрелили водителя автомобиля на линии разграничения в Донбассе. Украинская сторона заявляет о попытке прорыва на территорию ДНР.

Двое мирных жителей, по данным пресс-центра штаба ООС, пытались проехать через блокпост, не отреагировав на требование боевиков ВСУ об остановке. Военные открыли огонь по автомобилю, водитель погиб, пассажира с ранениями доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Украинские силовики открыли огонь по школе в ЛНР, в результате чего в образовательном учреждении повреждено остекление, сообщало Федеральное агентство новостей. Кроме того, боевики нанесли удар по району города Первомайска.