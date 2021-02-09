Пожары уничтожили более 8500 гектаров леса в аргентинской Патагонии

Буэнос-Айрес, 9 февраля. Масштабные лесные пожары охватили часть лесов в аргентинской Патагонии и угрожают общинам индейцев мапуче. О природном бедствии в провинции Рио-Негро сообщает издание La Tercera.

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Incendio en Patagonia argentina amenaza a comunidad mapuche https://t.co/RSABuoNEec — AN - Ámbito Noticias (@ambitonoticias) February 9, 2021

Согласно официальным источникам, огнем охвачены более 8500 гектаров леса. Причиной быстрого распространения огня стали сильная засуха и ветры. Лесные пожары в Патагонии продолжаются уже две недели и начали распространяться по направлению к поселениям индейцев мапуче в Рио-Негро. В тушении принимают участие более 250 пожарных, применяются пожарные вертолеты и самолеты.

Лесные пожары нанесли ущерб крупной сельской территории в окрестностях города Эль-Больсон, в котором проживают 18 тыс. человек. Огонь достиг южной границы Рио-Негро и начал распространяться на севере провинции Чубут.

Emergencia en Bolsón Río Negro, Argentina por incendios forestales que azotan la región hace más de una semana. @chematierra pic.twitter.com/sQLVo6Lg9t — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) February 7, 2021

В настоящее время пожарные пытаются не пустить огонь к поселениям индейцев мапуче. Они расположены у горы Пильтринкитрон, западное подножие которой уже охвачено огнем.

В ночь на 9 февраля в Рио-Негро прибывает дополнительная пожарная бригада — 41 человек.

#IncendiosForestales #PatagoniaArgentina #RíoNegro #Día17

Llegan 41 nuevos brigadistas del Plan Nacional de Manejo de Fuego para ayudar a contener el incendio forestal en El Bolsón https://t.co/ErXcjXyUKs — Argentina Forestal (@argentinaforest) February 9, 2021

На текущий момент эвакуация населения не проводилась, сообщил директор национального управления по борьбе с пожарами Альберто Сойферхелд.

«Главное — защита людей. Община начала работать вместе с пожарными, они хорошо знают местность и должны защитить свое место жительства», — отметил он.

Аргентина столкнулась с самыми опасными пожарами за последние 60 лет. По версии властей, пожар начался 23 января и быстро распространился из-за сильной засухи и ветров. 4 февраля власти деревни Эль-Ойо в 14 км от Эль-Больсон ввели чрезвычайное положение, которое продолжается уже две недели.