Москва, 9 февраля. Руслан Хасбулатов является самым ярким политиком России начала 90-х годов. Даже в 78 лет он продолжает приносить пользу стране.

Политический представитель России прошлого века родился в Грозном 22 ноября 1942 года, во время Великой Отечественной войны. В детстве был депортирован в Казахстан, где и прошли его детство и юность. Позже отправился в столицу и начал успешную карьеру ученого, закончив юридический факультет, пишут «Вести Подмосковья».

В 1990 году Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР от округа в Грозном. Через три месяца он становится первым заместителем председателя Верховного Совета. Буквально через год исполняет обязанности председателя Совета.

Определенную роль Хасбулатов сыграл в путче в августе 1991 года. Тогда он лично написал воззвание «К гражданам России». Его имя также стало известным после истории, связанной с событиями 1993 года. Тогда произошел конституционный кризис. Руслан Хасбулатов во главе большинства народных депутатов Верховного Совета посоветовал Ельцину заменить правительство с Гайдаром и Бурбулисом во главе.

Многого политик добился в научной сфере. С 1984 года он является бессменным руководитель кафедры мировой экономики в РЭА имени Плеханова. Такжевыпустил 300 книг, учебников и монографий.

Недавно Федеральное агентство новостей подготовило развернутый материал, в котором рассказывало о воспоминаниях Хасбулатова.