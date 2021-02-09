Елена Панина: Позиция Трампа нарушила планы глобалистской верхушки США

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США согласовали порядок проведения процедуры импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

Уникальность события не только в том, что он является первым в американской истории лидером страны, которого дважды подвергают процедуре импичмента, причем второй раз тогда, когда уже сложил полномочия. Данный процесс является примером того, как политические элиты в Соединенных Штатах публично дискредитируют президентскую, законодательную и судебную ветви власти в своей государстве.

Однако далеко не все в политике Трампа не нравится демократам! Они уже подтвердили, что продолжат его курс в отношении Китая.

Трампу не могут простить другое. Он смог стать выразителем интересов почти половины страны, 74 миллионов избирателей. А это нарушает планы глобалистской финансовой верхушки, которая стоит за демократами. Им не нужна сильная Америка с традиционными моралью и ценностями, так называемая «одноэтажная Америка».

Демократическое большинство в Конгрессе США и некоторые примкнувшие к нему республиканские деятели, которые боятся, что треть сторонников их партии уйдут к Трампу, хотят расправиться с этим политиком.

Однако все они не могут такого сказать вслух. Поэтому и упирают на то, что Трамп отказался признать честными президентские выборы и справедливым избрание Джо Байдена, предъявляют ему обвинения в «подстрекательстве к мятежу», к штурму якобы его сторонниками Капитолия, случившемуся 6 января нынешнего года.

«Судьи» знают, что для провала импичмента достаточно, чтобы 34 сенатора вступились за бывшего главу государства, — так, скорее всего, и произойдет. Но у них имеется в запасе следующий ход — принятие простым большинством резолюции с осуждением Трампа и запретом баллотироваться ему впредь на серьезные должности. Экс-президент должен, по замыслам творцов процесса, стать изгоем в глазах общества.

В этой ситуации Трампу нужно не оправдываться, а публично поставить на повестку вопрос о том, кто на самом деле организовал штурм Капитолия. На сегодня собралось множество свидетельств, которые убедительно и аргументированно опровергают официальную версию причастности сторонников президента-республиканца, да и его самого к этим погромам.

Есть основания считать, что это был спланированный акт «глубинного государства», проведенный руками американских спецслужб.

Если Трамп превратит процесс над собой в процесс над истинными организаторами провокации, он сможет защитить и свое политическое будущее, и миллионы поддерживающих его соотечественников.