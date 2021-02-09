Шугалей стал новым президентом Фонда защиты национальных ценностей

Санкт-Петербург, 9 февраля. Социолог Максим Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей. Об этом заявил бывший президент ФЗНЦ Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

На протяжении последнего месяца член Общественной палаты успешно работает на телеканале «Санкт-Петербург» и на постоянной основе ему поступали вопросы о судьбе Фонда. В итоге Малькевич решил официально объявить о назначении нового главы.

В конце января совет Фонда провел заседание, в ходе которого участники приняли решение назначить Шугалея новым президентом организации.

«У нас не было долгих раздумий: Максим знает и любит свою работу. Цели, которые преследует Фонд, совпадают с его личными устремлениями», — признается Малькевич.

Он напомнил, что российского социолога удалось освободить из ливийского плена после полутора лет совместных усилий ФЗНЦ и МИД РФ.

«Он как никто другой знает цену жизни, знает, как нелегко приходится нашим гражданам за границей», — рассказал член Общественной палаты.

Александр Малькевич уточнил, что Фонд защиты национальных ценностей во главе с Максимом Шугалеем продолжит изучать законодательную базу других государств, исследовать их опыт в развитии бизнеса, гражданского общества и страны в целом.

Также после снятия ограничительных мер из-за коронавируса, ФЗНЦ возобновит встречи экспертов Африканского клуба.

«Большой пласт работы Фонд посвятит внутрироссийской повестке и, прежде всего, борьбе с фейками. В преддверии выборов в Государственную Думу этот вопрос требует особого внимания», — подытожил общественник.

В заключении Малькевич пожелал Шугалею удачи на новом посту и профессиональных побед.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала о масштабном исследовании российского социолога на тему, что думают ливийцы о политических переговорах под эгидой ООН.