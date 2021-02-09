Пять распространенных мошеннических схем для кражи денег с карты

Россияне стали более подкованы в обращении с личными данными и банковскими картами. Однако и мошенники не стоят на месте и придумывают новые, более изощренные способы кражи средств. Самые распространенные уловки злоумышленников — в материале ФАН.

Звонок или SMS из банка

Метод социальной инженерии остается самым популярным способом кражи средств с карт. Мошенники звонят под видом «службы безопасности банка» или «службы финансового мониторинга» и сообщают, что по карте клиента якобы произошла подозрительная операция. Жулики просят назвать личные данные для того, чтобы «спасти» средства. Получив доступ к номеру карты, имени владельца, сроку действия и CVV (трехзначный код на обратной стороне карты), мошенники крадут деньги.

Выигрыш в лотерею

Преступники сообщают клиенту о внезапном выигрыше в лотерею и просят перевести деньги на доставку приза. После жертва не дожидается ни приза, ни потраченных средств. Таким же способом мошенники получают деньги, сообщив о внезапной компенсации от Пенсионного фонда, возвращении коммунальных платежей или поддержке в связи с потерей дохода.

Перевод денег «по ошибке»

Еще один распространенный способ кражи — перевод якобы по ошибке. На телефон приходит SMS с другого номера якобы о поступивших на счет деньгах. Затем мошенники пишут и просят вернуть средства, якобы они ошиблись и перевели определенную сумму не на тот счет. Однако сообщение может быть фальшивым и никакого перевода не было.

«Выгодные» инвестиции

Мошенник представляется брокером и предлагает инвестировать деньги с гарантией высокой прибыли. Жулик может называть имена известных людей и даже обещать предоставить лицензию. Жертва переводит деньги на «учебный» счет или устанавливает приложение, которое дает мошенникам доступ к вашим средствам.

Вирус на устройстве

Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что на смартфоне обнаружен вирус. Для того, чтобы якобы обезопасить средства, жулики просят скачать приложение. Переходя по предложенной ссылке, жертва дает мошенникам доступ к мобильному приложению банка и своим деньгам.

Ранее Общероссийский народный фронт обратился к Банку России с предложением ввести добровольный отказ от исходящих платежей для пользователей пожилого возраста.