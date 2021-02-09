Интересные факты из истории гражданской авиации России

9 февраля в России отмечают День гражданской отечественной авиации. Профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Дата выбрана не случайно, именно 9 февраля 1923 года в нашей стране возник воздушный флот, главная задача которого состояла в перевозке пассажиров.

Ровно 98 лет назад Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Россия с ее огромными расстояниями остро нуждалась в пассажирских авиаперевозках. С тех пор и по настоящее время авиация составляет важнейшую часть транспортной системы нашей страны.

ФАН поздравляет работников гражданской авиации с профессиональным праздником и приводит самые интересные факты из истории отечественного воздушного флота.

Первый международный рейс

Утром 1 мая 1922 года открылся регулярный рейс по первой международной почтово-пассажирской линии Москва — Кенигсберг. Русский летчик Иван Воедило на немецком самолете поднялся в воздух с московского аэродрома на Ходынском поле и полетел на Запад, в Кенигсберг, находящийся в Германии. Этот полет стал фактическим днем рождения сразу двух авиагигантов — российского «Аэрофлота» и немецкой «Люфтганзы». Рейсы Москва — Кенигсберг выполнялись два раза в неделю. Изначально самолеты перевозили почту и дипломатов. Одними из первых пассажиров были поэт Сергей Есенин и его супруга Айседора Дункан.

Первая российская авиакомпания

Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт» было основано в СССР 17 марта 1923 года в целях развития отечественной гражданской авиации. Главные задачи общества состояли в организации воздушных почтово-пассажирских и грузовых линий, решении проблем народного хозяйства, развитии авиационной промышленности Советского Союза. Большую роль в развитии российского воздушного флота сыграли общественные организации, собиравшие деньги на строительство авиалайнеров. 8 марта 1923 было основано «Российское общество друзей воздушного флота». Владимир Ленин и Надежда Крупская внесли в фонд по шесть червонцев. В 1932 году авиакомпанию переименовали в «Аэрофлот».

Первый российский рейс

В год основания отечественной авиакомпании открылась первая отечественная пассажирская авиалиния, которая совершила полет из Москвы в Нижний Новгород. Самолет назывался «Промбанк». Управлял воздушным судном летчик Яков Моисеев.

Первый аэровокзал

Первый аэровокзал в СССР был открыт 6 ноября 1931 года на территории Ходынского поля в Москве. В огромном здании разместились почтовое отделение, билетные кассы, таможня, зал ожидания и служебная зона. Аэродром реконструировали в 1936-1937 годах и построили взлетно-посадочную полосу. В 1938-м к аэропорту подвели линию метро.

Первый пассажирский самолет на реактивной тяге

В 1956 году на внутренние и международные линии «Аэрофлота» вышел первый в мире пассажирский реактивный самолет Ту-104. До октября 1958 года Ту-104 был единственным реактивным пассажирским авиалайнером в мире, находящимся в эксплуатации.