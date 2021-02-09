Нищета британских военных вынуждает их подрабатывать в порноиндустрии

Санкт-Петербург, 9 февраля. Лейтенант Королевского военно-морского флота Клэр Дженкинс обвиняется в участии в съемках порнофильмов. Руководство ВМФ начало расследование инцидента из-за опасений ее шантажа иностранными агентами. Так, офицер Дженкинс вместе со своим бойфрендом — ведущим моряком Лаймом Доддингтоном — снимали непристойные видеоролики и выкладывала их в Сеть с целью заработка. В месяц ее клиентам нужно было платить по 15 долларов за просмотр фильмов. Более того, площадкой для съемок молодые люди выбрали не что иное, как казармы сверхсекретной ядерной базы. Что вынудило западных военных искать подработку в порноиндустрии, почему американские военнослужащие являются самым угнетенным слоем населения, на кого России стоит обратить внимание при борьбе с милитаристской машиной США, рассказал журналист, аналитик, политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«От военных на Западе сейчас можно ждать чего угодно. В армию идут, как правило, представители самых бедных слоев населения. Военные США и Евросоюза — еще и одна из самых угнетенных и бесправных групп населения. Поэтому их можно только пожалеть. Например, в США военные не имеют права заниматься политической деятельностью. Когда-то это было введено, чтобы избежать военных переворотов. А сегодня для военных в США есть отдельное законодательство, ограничивающее их права», — сообщил Дмитрий Бабич.

Так, супружеская неверность в обычной жизни — это личный вопрос мужа и жены. Для военных в США супружеская неверность — это уголовное преступление. За это могут спокойно посадить в тюрьму, потому что военнослужащий ставит под угрозу безопасность страны, объяснил журналист.

«Поэтому среди военных так много недовольных. Если посмотреть на ход работы следственных органов по делу штурма Капитолия, можно обнаружить несколько десятков ветеранов боевых действий. Застреленная женщина Эшли Бэббит была военнослужащей — участвовала в войнах в Ираке, Афганистане», — рассказал политический обозреватель.

Эксперт также подчеркнул, военные США — это не основа милитаристской машины, это ее жертвы. Может, даже самые униженные жертвы, заявил специалист.

«Представьте себе, война в Афганистане идет 21 год. Профессиональные военные живут там по 5–8 лет. Естественно, они сходят с ума, потому что в условиях боевых действий несколько лет происходит полное психическое разрушение», — сообщил Дмитрий Бабич, объясняя действия офицера Дженкинс.

Журналист также сообщил о пророссийской организации в США — Veterans for Peace. Участники организации — отставные сотрудники ЦРУ или военные, которым нечего терять.

«Поэтому в Евросоюзе и США только они решаются свободно высказывать недовольство. Работы у них нет и не будет, а пенсию отнять у них нельзя. Молодые люди, боясь потерять работу, не решаются связывать себя с Россией. Поэтому наши попытки повлиять на действующих западных политиков — это неправильная тактика. Она могла работать лишь во времена СССР. Сейчас же России необходимо выходить на широкие круги общественности западных стран, на недовольных, в том числе на военных», — подчеркнул политический обозреватель.

Ранее ФАН сообщал, что руководство Королевского флота было обескуражено новостью о деятельности офицера Дженкинс и не сразу поверило в это, заявив, что причины подобного поведения могут быть связаны «с самыми разными рисками для безопасности». Наряду с этим Клэр Дженкинс командовала группой моряков на ударной подводной лодке-охотнике класса Astute. Офицер отвечала за сверхтехнологичный корпус подлодки, состоящий из особых плиток, поглощающих звук и позволяющих лодке скользить по воде, преследуя российские субмарины. Она также несла ответственность за секретные запуски крылатых ракет «Томагавк» и высадку групп специального назначения на море. Когда ее руководству стали известны столь откровенные подробности ее жизни, она призналась в содеянном. Однако опубликованные в Сети видеоролики с ее участием до сих пор набирают огромное количество просмотров. Она тайно приглашает к просмотру все новых и новых пользователей. В своем аккаунте она рассказывает о себе довольно интимные подробности, например, что «любит быть непослушной и горячей».