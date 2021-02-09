Психолог объяснила, почему воссоединение с Давой может быть опасным для Бузовой

Новость о расставании блогера, рэпера Давида Манукяна (Дава) с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой сильно удивила поклонников артистов. Психолог, эксперт в области отношений Надежда Римская в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, чем может обернуться для Бузовой воссоединение с экс-возлюбленным.

Собеседница Федерального агентства новостей отметила, что нарочитая публичная демонстрация себя может свидетельствовать о неистинности эмоций и даже быть психологическим расстройством. По мнению Надежды Римской, для публичного человека на первом месте стоит реакция зрителя на те или иные действия, а не чувства.

«Постоянное подкрепление своего эго отношением зрителя, публичная демонстрация себя могут свидетельствовать об определенной травматике. По сути, человек не живет истинными чувствами, он все время отслеживает, как выглядит в глазах других. Здесь можно говорить о психологическом расстройстве», — говорит психолог.

Отношения Манукяна и Бузовой погрязли в омуте слухов и небылиц. Поклонники ждали их свадьбу, а СМИ называли пару выгодным контрактом. А теперь они сделали свою ссору и расставание достоянием общественности. Многие считают, что это своеобразный пиар-ход.

«Мы знаем, что все самые плохие, негативные истории быстро обрастают сплетнями и слухами. Когда личная жизнь и скандалы становятся общенародным достоянием — это может быть частью образа. Для таких людей любая часть жизни, любой конфликт становится возможностью заработать дополнительную популярность», — объясняет эксперт.

Скандал между поющей ведущей и рэпером вполне мог стать пиар-ходом. Бузова обнародовала переписки с блогером и призналась, что тот бил ее и изменял. Артистка тоже попала «под раздачу», ее обвинили в злоупотреблении алкоголем и разгульном образе жизни. А такие подробности точно привлекут внимание.

По мнению Надежды Римской, прежде, чем делать какие-то выводы, необходимо понимать, правдива ли информация на самом деле. Быть может, новости слишком раздуты и приукрашены журналистами.

«Надо всегда понимать, что в отношениях участвуют оба. Всегда существует две стороны медали. Не может быть так, что одна — жертва, а второй — злостный агрессор», — отмечает Римская.

На сегодняшний день Давид Манукян записал новую песню, в которой прослеживается некий намек на восстановление отношений с Ольгой Бузовой. И если допустить, что агрессия со стороны Манукяна не была пиаром и имела место быть, то телеведущая находится в некой психологической опасности, отмечает психолог.