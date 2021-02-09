Психолог Марианна Абравитова предупредила о грядущей «охоте на ведьм» среди геев

Непрерывная борьба и поиск внутренних врагов — часть человеческой природы. По этой причине навязывание гей-пропаганды приведет к тому, что в будущем самое большое притеснение сексуальных меньшинств будет исходить от самого ЛГБТ-сообщества. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала сложившуюся тенденцию навязывания обществу пропаганды нетрадиционной ориентации. По ее словам, привилегированное положение геев и повышенное внимание к ним, в конце концов, приведет к «охоте на ведьм» внутри самого ЛГБТ-сообщества.

«Это будет однозначно. Так устроены все процессы. Если мы рассмотрим любое революционное движение, политическое объединение, то можно отследить четкие этапы. Сначала они стремятся победить «чужих». С этой целью они сплачиваются, берут в свое движение даже тех, кого лишь условно можно назвать революционером или партийцем. Здесь то же самое», — сообщила психолог.

Абравитова назвала следующую ступень подобных процессов.

«Уже после победы, желая закрепиться на позициях, такие группы начинают внутреннюю фильтрацию. Начинается отделение элиты, настоящих от ненастоящих. Просто-напросто нужно выстраивать какую-то иерархию. Люди, как и животные, устроены так, что среди них всегда будет какая-то борьба. Нужен враг и внешний, и внутренний для того, чтобы была какая-то самореализация, противопоставление», — пояснила собеседница Федерального агентства новостей.

В завершение эксперт предположила, как именно может осуществляться подобная «охота на ведьм».

«Скорее всего, будут проводиться какие-то расследования с целью выяснить все подробности личной жизни. Будут опрашиваться бывшие партнеры и партнерши, восстанавливаться содержания бесед. В наш век Интернета все это легко выполнимо», — подытожила психолог.

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