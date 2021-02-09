Премьер-министр Судана представил новое правительство республики

Хартум, 9 февраля. Премьер-министр переходного правительства Судана Абдалла Хамдок озвучил состав нового кабинета министров, сообщает Radio Tamazuj.

Во время выступления перед журналистами он рассказал, что Совет партнеров переходного периода (СППП) пришел к консенсусу по руководителям практически всех министерств республики. Исключением является Министерство образования страны. Консультации по назначению главы ведомства продолжаются.

Абдалла Хамдок особо отметил пять новых министров:

Ясин Ибрагим Ясин — глава Министерства обороны Судана;

Марьям аль-Махди ас-Садик — министр иностранных дел;

Халид Омар Юсуф — министр по делам кабмина;

Джибриль Ибрагим — глава Министерства финансов;

Хамза Балул — министр информации.

Кто они, новые министры?

Ясин Ибрагим Ясин

Кадровый армейский офицер, учился в Военной академии Судана и получил степень бакалавра военных наук в Иорданском университете Мута. Ушел в отставку в 2010 году.

Восстановился на службу на фоне напряженности с соседней Эфиопией из-за трансграничного нападения, предположительно совершенного ополчением при поддержке эфиопских военных.

Марьям аль-Махди ас-Садик

Дочь последнего демократически избранного премьер-министра Садика аль-Махди. Его отстранили от должности вместе с бывшим президентом страны.

Марьям возглавляет «Национальную партию Умма» и занимается многолетней политической и правозащитной деятельностью, в частности, устраивает женские демонстрации против телесных наказаний и казней женщин, уличенных в измене.

Джибриль Ибрагим

Профессор, преподавал экономику в университетах Хартума и Саудовской Аравии. В 2011 году возглавил «Движение за справедливость и равенство» (ДСР), после смерти брата Халила в результате авианалета. Состоял в исламистском движении под руководством экс-главы государства Омара аль-Башира. Участвовал в декабрьских протестах 2018 года.

Халид Омар Юсуф

Лидер «Партии суданский конгресс». Участвовал в демонстрациях, направленных на свержение бывшего президента Судана.

Хамза Балул

Родом из суданского городка Арбаджи. Имеет степень бакалавра экономики и политологии Хартумского университета. Работал редактором нескольких газет, таких как «Аль-Хуррия», «Аль-Судани» и «Аль-Ахдат». В январе 2011 года освещал ход референдума в Южном Судане для катарской газеты «Аш-Шарк».

Повстанцы в новом правительстве

Суданские аналитики обратили особое внимание на назначение глав МИД, Минфина и кабмина. В прошлом они активно участвовали в протестах 2018 года, которые привели к свержению президента Аль-Башира.

Специалисты предполагают, что появление в новом правительстве ветеранов декабрьских демонстраций может спровоцировать очередную волну гражданских митингов.

В конце января текущего года жители Судана вышли на улицы с требованием разрешить хлебный и топливный кризис. Они добивались этого и три года назад, свергнув Омара аль-Башира. К настоящему времени ситуация так и не изменилась.

تظاهرات غاضبة وسط الخرطوم الان pic.twitter.com/0DxhPPXgga — علي الصديق الفادني Ali.s.Fadni (@5914ebe3feb3414) January 28, 2021

Надежды Хамдока

Премьер-министр уточнил, что перед сформированным правительством стоит важная задача — преодолеть финансовые трудности республики. Также в обязанности министров войдет защита суверенитета страны и борьба с терроризмом.

Абдалла Хамдок пытается протолкнуть реформы и обеспечить иностранное финансирование, которому придается большое значение в смягчении глубокого экономического кризиса и укреплении перехода Судана к демократии.