МВФ потребовал от Киева изменить тарифы для украинских граждан

Киев, 9 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) объявил об очередном требовании к Украине для получения нового кредитного транша.

Теперь МВФ ожидает, когда Верховная рада утвердит новые тарифы на газ и электроэнергию для населения. Уточняется, что стоимость газа для жителей в текущем году увеличится на 20%, в 2022 году — на 10%.

Коммунальные платежи за отопление, горячую и холодную воду также вырастут в стране. В текущем году цены для украинского населения поднимутся на 16–18%, в 2022 году — на 6–9%. Больше всего подорожает электроэнергия, только в 2021 году тарифы увеличатся в среднем на 43%.

Минэкономразвития Незалежной ранее представило несколько вариантов развития экономики страны до 2024 года. Согласно документу, при оптимистическом сценарии стоимость газа для жителей страны в наступившем году вырастет на 20%. Через год стоимость топлива увеличится еще на 10%, а в период с 2023 по 2024 годы они будут расти на 5% в год, ожидает Киев.