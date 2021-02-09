Госдума сделает административные районы более привлекательными для иностранцев

Москва, 9 февраля. Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий возможности для переезда иностранных компаний в специальные административные районы (САР), созданные на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский Калининградской области.

Принятые во втором чтении поправки позволят сделать специальные административные районы более привлекательными для международного бизнеса и привлечь дополнительные инвестиции в Россию. Иностранные резиденты этих территорий будут обязаны осуществить инвестиции на сумму не менее 50 млн. рублей в течение шести месяцев.

«Мы снимаем все географические ограничения на переезд иностранных компаний в Россию. Но это не означает, что мы одобрим редомициляцию абсолютно любой компании. Во время подачи заявки компания обязана предоставить финансовую отчетность за предшествующий период и следовать российским законам. Поэтому каждый случай будет рассматриваться отдельно», — прокомментировал законопроект заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В соответствии с действующим Федеральным законом «О международных компаниях и международных фондах» иностранное юридическое лицо может получить в России статус международной компании или международного фонда. Для этого оно должно быть зарегистрировано в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Законодательство о специальных административных районах было принято в августе 2018 года, когда вступил в силу пакет соответствующих федеральных законов. Их принятие создало механизмы для перевода иностранных юридических лиц в Россию в качестве участников САР посредством прохождения процедуры редомициляции с заменой юридического адреса при сохранении корпоративной структуры.

В настоящий момент в Приморском крае на острове Русский и в Калининградской области на острове Октябрьский зарегистрированы 40 участников: 39 международных компаний и один международный фонд.