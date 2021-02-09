Историк Клим Жуков объяснил принципы антирусской пропаганды Marvel

Известный историк-реконструктор и писатель Клим Жуков в беседе с ФАН указал на политическую ангажированность Голливуда. Так он отреагировал на новость о том, что американскому актеру Киану Ривзу предложили роль русского злодея в новом фильме о вселенной Marvel.

Звезда «Матрицы» может исполнить роль суперзлодея Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Новая кинолента «Крейвен» режиссера Джей Си Чандора станет спин-оффом новой серии фильмов «Человек-паук».

По словам историка, использование образа «русского злодея» в голливудских блокбастерах обусловлено жестким противостоянием СССР с капиталистическим блоком НАТО.

«Голливуд обслуживает этот капиталистический блок, поэтому он обязан идеологически обозначать, в какую сторону они двигаются, куда маршировать им вместе, — обратил внимание собеседник ФАН. — Потому что пропаганда — это атрибут отнюдь не только Советского Союза. Пропаганда есть вообще везде, как только появляется государство. В США она антикоммунистическая, так как главные коммунисты в мире были русские. Соответственно, эта пропаганда еще и антирусская».

Клим Жуков на пальцах объяснил, почему современное американское кино продолжает следовать заложенным тенденциям, даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет на политической карте.

«Кино — самое главное из искусств, тем более среди не самого образованного народа в массе своей. Значит люди будут впитывать не знания, а символы и образы — через видеоряд все подается гораздо эффективнее», — подчеркнул историк.

Несмотря на многочисленные кинообразы врагов-русских, самый главный голливудский злодей, по утверждению Жукова, все же немец. Историк объяснил этот феномен.

«В Голливуде много еврейских продюсеров и режиссеров, которые принимают решения. Это ни для кого не секрет, — констатировал собеседник ФАН. — Если мы посмотрим на количество злодеев, которые были представлены, немцев там окажется больше, чем русских».

Историк объяснил, как работает американская кинопропаганда. Он отметил, что она строится на создании образа врага.

«Кто враг, кто плохой? — объясняет Жуков. — Русский — плохой. Мы же смотрели комиксы с ним, там все наглядно показывается. Если с детства это прививать, то оно, конечно, не перейдет в безусловный рефлекс, но все-таки будет полегче влиять».

По словам писателя, Голливуд никогда не был независимой бизнес-структурой, как ошибочно полагают многие.

«Голливуд зависим от денег, потому что съемка кино — это очень дорогостоящий процесс, — заявил Жуков. — Туда вкладываются миллиарды долларов в год, а эти суммы может дать только государство или структура, заменяющая государство. Это, например, транснациональные корпорации. Десятки миллиардов, которые вкладываются в кино, а значит пропаганду надо отрабатывать. И вам скажут, что именно вы будете снимать».

Ранее Клим Жуков разъяснил, как России не дать себя «сожрать» в информвойне с Западом.