«Пространство политика» работает в РФ на средства немецкой партии зеленых

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток после ретвита со страницы коллеги из издания «Пространство политика». Позиционирующий себя как некоммерческая организация проект существует за счет немецкого фонда, который получает средства от партии зеленых ФРГ.

3 февраля Тверской суд Москвы арестовал Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны», за репост твита, в котором правоохранительные органы обнаружили призывы к участию в незаконной акции протеста 23 января. По информации следствия, журналист репостнул твит с изображением музыканта Дмитрия Спирина, где было указано время и дата проведения несанкционированного митинга. Изначально журналиста арестовали на 25 суток, однако после апелляции сократили срок до 15 суток.

Оригинальный пост принадлежал другому человеку — сотруднику издания «Пространство политика» Евгению Лямину. Примечательно, что «ПП» позиционирует себя как некоммерческий проект и живет исключительно на добровольные пожертвования. Однако, как указано на сайте «ПП», основное финансирование издание получает от Фонда имени Генриха Белля в России, который является одним из множества отделений Heinrich-Böll-Stiftung, чей головной офис находится в Германии, а также имеет представительства во всех федеральных землях государства и ряде стран мира.

Инициатива о создании фонда была выдвинута членами партии «Союз 90/Зеленые» в ФРГ в конце прошлого века. В 1983 году был создан учредительный комитет Фонда Генриха Белля. В эти же годы появился фонд, целью которого была поддержка прав женщин.

В 1988 году несколько благотворительных зеленых организаций объединились в федерацию, а в 1996-м было принято решение о слиянии с Heinrich-Böll-Stiftung. В XXI веке немецкий фонд имеет представительства во многих странах мира, где борется за «развитие гражданского общества», поддерживает проекты «политического образования», «прав человека» и «международного диалога».

Проект «Пространство политика» имеет морально устаревший для 2021 года сайт, на котором размещает новости о политической жизни России. Эта же тема зачастую обсуждается на лекциях и дебатах, которые организует «ПП» и куда приглашает в большинстве своем неизвестных широкой публике экспертов.

Однако иногда в их мероприятиях участвуют и знакомые для россиян личности — при условии, что они следят за политической повесткой страны. Например, два года назад «ПП» представлял площадку для Егора Жукова, условного осужденного за призывы к экстремизму в Сети. Также в лекциях проекта участвовал член Либертарианской партии Михаил Светов. Мероприятия, однако, перешли в онлайн-формат, поскольку проекту отказывают в предоставлении площадок. Так, в Петербурге была отменена одна из последних лекций «Говорим о либерализме».

В воскресенье, 7 февраля, «Пространство политика» провело дебаты на тему «Прекрасной России будущего» — выражения, популярного среди сторонников осужденного Алексея Навального. Изначально местом проведения мероприятия называлось пространство Impact Hub, однако по факту дебаты прошли в онлайн-формате.

Примечательно, что в анонсе Impact Hub был указан как давний партнер «Пространства политика», но и эта площадка по каким-то причинам отказалась предоставить место для членов организации. На данный момент неизвестно, на каких условиях сотрудничают обе стороны, однако актуален вопрос об оплате аренды проектом «Пространство политика». При условии, что прямым спонсором «ПП» указан немецкий фонд, небезосновательно предположение, что и мероприятия проходят за счет казны ФРГ.