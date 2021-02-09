Жилье в Дагестане подорожало на треть из-за роста цен на металлы

Махачкала, 9 февраля. Стоимость квартир в Дагестане за два года выросла на 30%, причем их качество на первичном рынке не стало лучше, рассказала ФАН столичный риелтор. В региональном Минстрое рост цен объяснили удорожанием металлопроката и введением системы эскроу-счетов.

По словам представителя одного из агентств недвижимости в Махачкале Луизы Исаевой, стоимость квадратного метра в дагестанской столице резко выросла после Нового года. При этом увеличился спрос на новостройки, несмотря на то, что рынок вторичного жилья более привлекательный с точки зрения обустроенной инфраструктуры.

«Например, двухкомнатная квартира новой планировки в 2020 году в Махачкале стоила порядка трех миллионов рублей, сегодня за нее же придется выложить на 700 тысяч рублей больше. В целом за два года цены выросли на 30% и сильно отличаются в зависимости от местоположения, состояния дома и других факторов. У нас есть квартиры в центре Махачкалы и за пять, и за десять миллионов. Вторичное жилье, как правило, дороже, так как находится в уже обустроенных районах, однако спрос выше на новостройки», — сказала риелтор.

При этом она подчеркнула, что рынок первичного жилья в столице республики не отличается высоким качеством. Причем речь идет не о единичных случаях, а о многих домах, построенных с нарушениями.

«Среди новостроек очень много некачественного жилья. Эта проблема известна, но актуальности не теряет», — заявила Исаева.

В Минстрое Дагестана знакомы с проблемой и утверждают, что в конце 2020 года специалисты учреждения, подведомственного федеральному ведомству, завершили проверку домов, построенных в республике с нарушениями. Анализ показал, что сноса требует лишь один из них, а в 351 доме возможно провести технические мероприятия, которые позволят официально ввести их в эксплуатацию.

«Большую часть объектов можно привести в техническое соответствие. Один дом рекомендовано снести, как построенный со значительными нарушениями законодательства. Он находится в одном из махачкалинских поселков и пока не заселен», — пояснили ФАН в министерстве.

Говоря о причинах роста цен на жилье, в ведомстве выделили две — переход застройщиков на систему эскроу-счетов и удорожание металлопроката.

«Основная причина — это рост стоимости металлических изделий, металлопроката. На мировом рынке цены на него выросли на 40% еще в прошлом году. Из-за этого отечественные производители металла стали экспортировать его в другие государства, что привело к нехватке металлопроката на внутреннем рынке. По цепочке подорожали также отделочные и строительные материалы», — разъяснил собеседник ФАН.

В Минстрое также не исключили рост издержек строительных компаний в связи с введением системы эскроу-счетов. При этом в ведомстве признали, что их открыли далеко не все застройщики, работающие на территории региона.

Счет эскроу — это специальный счет застройщиков в уполномоченных банках, средства которого можно получить после ввода в эксплуатацию объекта. Согласно изменениям в жилищном законодательстве, строительство многоквартирных домов с середины 2019 года возможно только по проектному финансированию с привлечением денежных средств через счета эскроу, либо за счет собственных средств застройщика. Переход на новую схему финансирования строительства предполагается завершить в течение двух-трех лет.

Ранее ФАН сообщал, что уровень инфляции в Дагестане в 2020 году составил 4,6%. Рост потребительских цен в республике оказался самым высоким среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.