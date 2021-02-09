Известная российская актриса театра и кино Ольга Погодина призналась ФАН, что всегда первой поздравляет своего супруга Алексея Пиманова с днем рождения.

Народная артистка РФ в эксклюзивном интервью рассказала о существующей в их семье старой традиции относительно дня рождения не менее известного режиссера, продюсера, сценариста, журналиста и телеведущего — во вторник ему исполнилось 59 лет.

«Конечно, я поздравляю мужа первой, в двенадцать часов ночи, — отметила Погодина. — Так получается, что мы никогда не ждем до самого дня. Потому что у нас уже много лет есть традиция — я поздравляю его в полночь, в ночь с 8 на 9 февраля. Так что я уже поздравила!»

По словам собеседницы ФАН, скорее всего, предстоящим вечером они пойдут в какой-нибудь ресторанчик.

«Мы всегда празднуем как-то по-домашнему, скромно, — пояснила Погодина. — И либо с семьей, либо с очень-очень близкими друзьями. В общем, с совсем небольшим количеством людей. Ну, а сейчас муж просто еще на работе».

Ольга Погодина и Алексей Пиманов связали себя узами брака, по одной версии, в конце 2013 года, по другой, — в начале 2014-го. Долгое время они скрывали свои близкие отношения. Не стали супруги афишировать и это событие.

У Погодиной это второй брак, у Пиманова — третий. От двух предыдущих у него трое детей — два сына и дочь (приемная).

Ранее о планах на свой день рождения (тоже 9 февраля) рассказала знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая.