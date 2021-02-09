Эксперты назвали заявления Пентагона о новом истребителе F-15EX пустым бахвальством

На прошлой неделе в американском аэропорту Сент-Луис Ламберт в штате Миссури с показным триумфом взлетел и приземлился новый истребитель, разработанный компанией Boeing — F-15EX. В Пентагоне уже поспешили заявить, что F-15EX сможет противостоять российскому Су-57 и даже одолеть его в бою.

Насколько завышены ожидания Министерства обороны США от новой разработки компании Boeing и что на самом деле представляет из себя F-15EX, корреспонденту ФАН объяснили военные эксперты.

Пустое бахвальство Пентагона

Испытательный полет F-15EX продлился недолго — летчики успели только проверить основные системы самолета и программное обеспечение. И тем не менее, в Пентагоне испытания назвали успешными и резво объявили о создании самой совершенной версии истребителя F-15 Eagle, принятого на вооружение еще в середине 70-ых годов прошлого века.

Мало того, в военном ведомстве США новую разработку Boeing возвели в ранг истребителей будущего — шестого поколения. По мнению военного эксперта, главного редактора «Арсенала Отечества» Виктора Мураховского, все это — лишь красивые слова.

«Зачем нам реагировать на это пустое бахвальство Пентагона? Можно заявить что угодно, — отметил Мураховский в разговоре с ФАН. — Например, что боевой треножник будет являться самолетом шестого поколения. Или что этот F-15EX будет столь удивительным. Ведь эта новинка, выдаваемая Пентагоном, — просто модернизированный истребитель четвертого поколения. Как он может вот так вдруг стать боевой машиной шестого поколения?»

Амбиции Пентагона оказались настолько серьезными, что американские военные уже назвали F-15EX достойным конкурентом Су-57 — российскому истребителю действительно нового поколения. И это при том, что до реальных испытаний американского самолета дело еще не дошло.

Из заявлений представителей военного ведомства США известно, что этот истребитель собираются доставить на Аляску для начала «эксплуатационных испытаний» только в мае. Столь скоропалительные заявления американской стороны кажутся очень странными, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, российский истребитель — универсальная машина, которая уже прошла испытания и доказала свои преимущества.

«Су-57 — это самолет пятого поколения с элементами шестого поколения, способный выполнять обширный круг задач, — напомнил собеседник ФАН. — Он может быть и перехватчиком, и бомбардировщиком, выполнять функции прорыва и подавления средств ПВО в силу того, что он малозаметен».

Что же касается гипотетической встречи двух этих самолетов в открытом бою, то военный эксперт не оставил американскому истребителю никаких шансов уцелеть.

«Допустим, Су-57 встречается в бою с истребителем-бомбардировщиком новой модели F-15EX. Су-57 его размажет! И так же — по другим разновидностям F-15EX, — заверил Кнутов. — Какой-то бой может произойти с модификацией «истребитель-перехватчик», но скоротечный и не в пользу американской новинки».

Сырой самолет

Чтобы приоткрыть завесу таинственности, которой Пентагон укрывает новый истребитель, Кнутов предложил вспомнить историю его создания. По замыслу военного ведомства США, F-15EX должен прийти на замену уже набившему оскомину из-за своих постоянных отказов F-35. Преимущества этого истребителя проявляются лишь в рекламных роликах и буклетах, уверяет военный эксперт.

«F-35 в США завис, у него масса проблем, — рассказал Кнутов. — Пентагон отказывается принимать его на вооружение: у этой машины масса недоработок. В Америке, конечно, пиарят F-35, но это все для того, чтобы его покупали на внешнем рынке. Но реально самолет очень сырой».

Назвать F-15EX абсолютно новой моделью тоже нельзя. Как неоднократно признавались сами американские военные, он создается на базе старого F-15 Eagle образца 1976 года. Американский орел — так переводится с английского название этой модели самолета — есть не что иное, как усовершенствованный советский МиГ-25.

Как американцы могли скопировать советский самолет? В сентябре 1976-го советский летчик-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик, за которым безуспешно охотились американские разведслужбы. Беленко за свои «заслуги» получил американское гражданство, а военные специалисты США и Японии — бесценную информацию.

«Вообще, если уж говорить, что такое F-15, то это — копия нашего МиГ-25, который угнал в Японию Беленко. Американцы его разобрали, изучили досконально — и сделали свой F-15. Поэтому там много элементов от нашего самолета. Так что говорить, что F-15 — чисто американский шедевр, будет неправильно», — утверждает военный эксперт.

Благодаря советским разработкам F-15 получился настолько удачным, что будет снят с вооружения американских ВВС лишь в 2025 году. Хотя стоит заметить, что в очных боевых столкновениях на Ближнем Востоке экспортные МиГ-25 с ограниченными возможностями нередко превосходили американские истребители.

Устаревший F-15 успешно пережил новые истребители пятого поколения F-22 Raptor и шестого поколения F-35. И хотя те же самые эксперты из Пентагона не раз подтверждали, что F-15 уступает российским Су-30 и Су-35, они были вынуждены дать добро на доработку этой модели, полагает Виктор Мураховский.

«Они пошли на это не от каких-то успехов, а от того, что заменить старенький F-15 нечем, — объяснил Мураховский. — Они поэтому были вынуждены принять решение о дополнительном производстве модернизированного F-15EX, потому что их хваленый F-35 не может выполнить те задачи, которые стояли перед F-15».

Единственный плюс от всей этой истории с принятием на вооружение нового-старого американского истребителя российские военные специалисты видят в поразительной скорости разработки данной модели. За счет компьютерного моделирования конструкторам авиаконцерна Boeing удалось разработать и воплотить в металл новый самолет за три года, а не за десять лет, как это было при создании тех же F-117 или F-22.

Ранее ФАН рассказывал о характеристиках и особенностях нового российского истребителя дальнего перехвата МиГ-41. Технологии, примененные при разработке самолета, а также новый комплекс вооружения позволят МиГ-41 занять лидирующее место в мире, уверены эксперты.