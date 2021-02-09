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Эксперты назвали заявления Пентагона о новом истребителе F-15EX пустым бахвальством

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Эксперты назвали заявления Пентагона о новом истребителе F-15EX пустым бахвальством

На прошлой неделе в американском аэропорту Сент-Луис Ламберт в штате Миссури с показным триумфом взлетел и приземлился новый истребитель, разработанный компанией Boeing — F-15EX. В Пентагоне уже поспешили заявить, что F-15EX сможет противостоять российскому Су-57 и даже одолеть его в бою.

Насколько завышены ожидания Министерства обороны США от новой разработки компании Boeing и что на самом деле представляет из себя F-15EX, корреспонденту ФАН объяснили военные эксперты.

Пустое бахвальство Пентагона

Испытательный полет F-15EX продлился недолго — летчики успели только проверить основные системы самолета и программное обеспечение. И тем не менее, в Пентагоне испытания назвали успешными и резво объявили о создании самой совершенной версии истребителя F-15 Eagle, принятого на вооружение еще в середине 70-ых годов прошлого века.

Мало того, в военном ведомстве США новую разработку Boeing возвели в ранг истребителей будущего — шестого поколения. По мнению военного эксперта, главного редактора «Арсенала Отечества» Виктора Мураховского, все это — лишь красивые слова.

«Зачем нам реагировать на это пустое бахвальство Пентагона? Можно заявить что угодно, — отметил Мураховский в разговоре с ФАН. — Например, что боевой треножник будет являться самолетом шестого поколения. Или что этот F-15EX будет столь удивительным. Ведь эта новинка, выдаваемая Пентагоном, — просто модернизированный истребитель четвертого поколения. Как он может вот так вдруг стать боевой машиной шестого поколения?»

Амбиции Пентагона оказались настолько серьезными, что американские военные уже назвали F-15EX достойным конкурентом Су-57 — российскому истребителю действительно нового поколения. И это при том, что до реальных испытаний американского самолета дело еще не дошло.

Эксперты назвали заявления Пентагона о новом истребителе F-15EX пустым бахвальством

Из заявлений представителей военного ведомства США известно, что этот истребитель собираются доставить на Аляску для начала «эксплуатационных испытаний» только в мае. Столь скоропалительные заявления американской стороны кажутся очень странными, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, российский истребитель — универсальная машина, которая уже прошла испытания и доказала свои преимущества.

«Су-57 — это самолет пятого поколения с элементами шестого поколения, способный выполнять обширный круг задач, — напомнил собеседник ФАН. — Он может быть и перехватчиком, и бомбардировщиком, выполнять функции прорыва и подавления средств ПВО в силу того, что он малозаметен».

Что же касается гипотетической встречи двух этих самолетов в открытом бою, то военный эксперт не оставил американскому истребителю никаких шансов уцелеть.

«Допустим, Су-57 встречается в бою с истребителем-бомбардировщиком новой модели F-15EX. Су-57 его размажет! И так же — по другим разновидностям F-15EX, — заверил Кнутов. — Какой-то бой может произойти с модификацией «истребитель-перехватчик», но скоротечный и не в пользу американской новинки».

Сырой самолет

Чтобы приоткрыть завесу таинственности, которой Пентагон укрывает новый истребитель, Кнутов предложил вспомнить историю его создания. По замыслу военного ведомства США, F-15EX должен прийти на замену уже набившему оскомину из-за своих постоянных отказов F-35. Преимущества этого истребителя проявляются лишь в рекламных роликах и буклетах, уверяет военный эксперт.

«F-35 в США завис, у него масса проблем, — рассказал Кнутов. — Пентагон отказывается принимать его на вооружение: у этой машины масса недоработок. В Америке, конечно, пиарят F-35, но это все для того, чтобы его покупали на внешнем рынке. Но реально самолет очень сырой».

Назвать F-15EX абсолютно новой моделью тоже нельзя. Как неоднократно признавались сами американские военные, он создается на базе старого F-15 Eagle образца 1976 года. Американский орел — так переводится с английского название этой модели самолета — есть не что иное, как усовершенствованный советский МиГ-25.

Эксперты назвали заявления Пентагона о новом истребителе F-15EX пустым бахвальством

Как американцы могли скопировать советский самолет? В сентябре 1976-го советский летчик-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик, за которым безуспешно охотились американские разведслужбы. Беленко за свои «заслуги» получил американское гражданство, а военные специалисты США и Японии — бесценную информацию.

«Вообще, если уж говорить, что такое F-15, то это — копия нашего МиГ-25, который угнал в Японию Беленко. Американцы его разобрали, изучили досконально — и сделали свой F-15. Поэтому там много элементов от нашего самолета. Так что говорить, что F-15 — чисто американский шедевр, будет неправильно», — утверждает военный эксперт.

Благодаря советским разработкам F-15 получился настолько удачным, что будет снят с вооружения американских ВВС лишь в 2025 году. Хотя стоит заметить, что в очных боевых столкновениях на Ближнем Востоке экспортные МиГ-25 с ограниченными возможностями нередко превосходили американские истребители.

Эксперты назвали заявления Пентагона о новом истребителе F-15EX пустым бахвальством

Устаревший F-15 успешно пережил новые истребители пятого поколения F-22 Raptor и шестого поколения F-35. И хотя те же самые эксперты из Пентагона не раз подтверждали, что F-15 уступает российским Су-30 и Су-35, они были вынуждены дать добро на доработку этой модели, полагает Виктор Мураховский.

«Они пошли на это не от каких-то успехов, а от того, что заменить старенький F-15 нечем, — объяснил Мураховский. — Они поэтому были вынуждены принять решение о дополнительном производстве модернизированного F-15EX, потому что их хваленый F-35 не может выполнить те задачи, которые стояли перед F-15».

Единственный плюс от всей этой истории с принятием на вооружение нового-старого американского истребителя российские военные специалисты видят в поразительной скорости разработки данной модели. За счет компьютерного моделирования конструкторам авиаконцерна Boeing удалось разработать и воплотить в металл новый самолет за три года, а не за десять лет, как это было при создании тех же F-117 или F-22.

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