Украинские силовики задержали жителя Николаева по подозрению в шпионаже

Киев, 9 февраля. Служба безопасности Украины отчиталась о поимке в Харькове «шпиона», который, по мнению украинской спецслужбы, работал на ФСБ.

По данным ведомства, мужчина якобы работал на российские спецслужбы — от него требовали предоставить информацию о новейших военных разработках в стране.

В офисе генпрокурора сообщили, что подозреваемый за 500 долларов предложил руководителю харьковского института передать «тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов». Украинца «взяли» на вокзале во время передачи фиктивных секретных данных.

Это уже не первый случай задержания «шпионов», работающих на Россию, сообщал ФАН. Ранее украинские спецслужбы «разоблачили российского шпиона», который якобы получал деньги за организацию массовых протестов на Украине.