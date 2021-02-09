Американцы не верят в демократию в своей стране. Колонка Евгения Беня

Агентство Associated Press совместно с социологической службой NORC Чикагского университета провело опрос среди жителей США о ситуации в стране. Согласно ему, лишь 16% американцев считают, что демократическая система работает надлежащим образом. Почти половина респондентов (45%) сходятся во мнении, что демократия в США функционирует плохо. А 38% полагают, что демократические принципы соблюдаются лишь эпизодически.

Из года в год подобные опросы не только говорят о скептическом отношении американцев к демократии в США, но и свидетельствуют об их неверии в национальную модель правового общества, в экспорт демократических ценностей, в капитализм и даже демонстрируют желание кардинальных перемен базового устройства страны.

Почти три четверти опрошенных американских избирателей выразили мнение, что демократия в стране находится под угрозой после атаки на Капитолий, повлекшей человеческие жертвы. Таковы результаты национального опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Как выяснилось, 77% сторонников республиканцев и 76% сторонников демократов считают, что демократия находится под угрозой. Доля независимых респондентов, разделяющих эту точку зрения, — 70%. В целом большинство (56%) ожидает, что межпартийные разногласия в США сохранятся. При этом 14% не смогли дать в связи с этим определенный ответ.

По результатам осеннего опроса прошлого года Associated Press совместно с социологической службой NORC только 15% респондентов считали, что демократия в США работает хорошо. Почти 50%, наоборот, были убеждены, что демократия работает не очень хорошо или не работает совсем.

Столь скептическое отношение в США к демократическим ценностям не отличается особенной новизной. Социологический опрос, проведенный университетом Мэриленда еще в 2005 году, показал: почти 70% американцев не верят в то, что демократия делает мир безопаснее. Согласно полученным тогда результатам, только 28% американцев верят, что распространение демократии в мире способствует развитию глобальной безопасности. 68% респондентов были и вовсе в этом не уверены. Последняя группа считала, что демократия делает жизнь удобнее, но отнюдь не безопаснее. При этом лишь 40% участников того опроса считали — чем больше демократии в другой стране, тем больше она становится похожа на Соединенные Штаты. Как подытоживал результаты опроса его руководитель Стивен Кулл, американские граждане отрицают тезис о распространении США демократии в мире как залога их безопасности.

По результатам исследования конца 2015 года, проведенного политологами из Гарвардского университета Роберто Фоа и Яшей Маунком, американское население, особенно молодежь, постепенно теряет веру в демократию. Итогами своей работы ученые поделились на страницах газеты New York Times:

«В ходе исследования мы обнаружили, что граждане придают все меньше и меньше значения жизни при демократии. Они всё более негативно относятся к ключевым демократическим институтам. Что самое тревожное — они все более открыты для нелиберальных альтернатив. Американцам претят не просто конкретные институты или политики: в удивительно высокой степени им стала претить сама либеральная демократия».

Далее эти политологи показали, что «молодые американцы отворачиваются от политики», что «молодежь открыта для недемократического правления». Согласно опросам, среди тех, кто родился в 1980-х годах и позже, менее 30% считают принципиально важным для себя жить при демократии. Среди американцев, появившихся на свет перед Второй мировой войной, доля таких людей превышает 70%. Более того, по словам исследователей, среди граждан США в возрасте до 45 лет свыше 20% называют демократическую политическую систему «плохой» или даже «очень плохой». Все больше людей считают допустимыми «недемократические альтернативы» по типу «правления военных».

Данные опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу Фонда памяти жертв коммунизма в октябре 2017 года, вообще свидетельствовали: большинство молодых американцев предпочли бы жить при социализме. Исходя из исследования, граждане США, родившиеся после 1981 года, более негативно воспринимают социальное неравенство в обществе, чем их отцы и матери, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. При этом половина всех американцев не удовлетворена существующей социально-политической системой и выступает за преобразования в социал-демократическом ключе.

44% молодых американцев, родившихся в 1980–1990 годах, предпочли бы жить в социалистической стране. 42% проголосовали за капитализм, 7% выбрали коммунизм, а еще 7% и вовсе мечтают о фашистской диктатуре. При этом старшее поколение, успевшее пожить во времена холодной войны, предпочитает привычный капитализм. Если рассматривать данные по американскому обществу в целом, то сторонников социализма в нем лишь 34%, а коммунистов и фашистов — 3% и 4% соответственно.

Кстати, в сознании американцев понятия «социализм» и «коммунизм» не тождественны. Хотя треть жителей США разных возрастов позитивно относится к социализму, коммунизм подавляющее большинство (75%) воспринимает негативно, считая, что коммунистическая идеология и сейчас является «проблемой». Однако среди молодежи процент тех, кто отрицательно относится к коммунизму, самый низкий — 34%.

Образы коммунистических вождей также более притягательны для людей в возрасте 20-30 лет, чем для старшего поколения. Только 26% американцев считают Че Гевару героем, 18% так же относятся к Карлу Марксу, 17% — к Владимиру Ленину, 16% — к Мао Цзэдуну, 13% — к Иосифу Сталину. Среди же молодых Че Гевару любит 31%, Маркса — 32%, Ленина — 23%, а Мао — 19%. Единственный коммунистический вождь, к которому молодые американцы относятся более негативно, чем их старшие сограждане, — Сталин. Его положительно воспринимают лишь 6% молодежи в США.

Так что идущие по нарастающей в общественном сознании американцев процессы все красноречивее свидетельствуют о критическом отношении к национальной модели демократии, и особенно это касается молодых поколений.