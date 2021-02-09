Американка уложила прическу суперклеем и месяц пыталась спасти волосы

Вайолет, 9 февраля. Жительница американского штата Луизиана Тессика Браун планирует подать в суд на компанию–производителя клея Gorilla Glue. Такое решение женщина приняла после того, как провела месяц в безуспешных попытках спасти свои волосы. Причиной всему стало ее решение уложить прическу суперклеем, обнаружив что лак для волос закончился. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка утверждает, что этикетка Gorilla Glue вводит потребителя в заблуждение. Надпись гласит, что средство скрепляет ткань, бумагу, дерево, металл и многое другое. Непосредственно о волосах ничего не сказано. К слову, на упаковке указано, что данный продукт нельзя глотать, а также следует избегать его попадания в глаза, на кожу или одежду.

Осознав, что произошло с прической после использования суперклея, Тессика пыталась смыть его шампунем. Попытка ни к чему не привела. Целый месяц женщина надеялась спасти волосы самостоятельно. В итоге она обратилась в скорую помощь. В больнице ей пришлось провести 22 часа, однако обескураженные врачи так ничего и не смогли сделать. Они пробовали использовать ацетон, однако он лишь ненадолго сделал волосы липкими, после чего они снова высохли и затвердели. Процедура привела к ожогу головы. Производитель Gorilla Glue посоветовал американке распылить на волосы смесь спирта и воды, чтобы удалить суперклей, предупредив при этом, что процедура может потребовать много времени из-за того, что прическа была скреплена месяц.

Для того, чтобы оплатить свои медицинские счета, Тессика открыла сбор на краудфандинговой площадке и собрала почти 11 000 долларов.

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