Илона Броневицкая заключила за декабрь контрактов на сумму свыше 50 млн рублей

Москва, 9 февраля. Илона Броневицкая, дочь Эдиты Пьехи, в отличие от остальных звезд шоу-бизнеса, даже в период пандемии продолжает наращивать обороты своего бизнеса, передает корреспондент ФАН.

Ее АНО «Центр содержания бездомных животных» только за декабрь заключила 13 государственных контрактов. За весь год Броневицкая заработала на госзакупках 30 миллионов рублей. За декабрь ее фирма практически удвоила свой оборот, заключив контракты на общую сумму почти в 53 миллиона рублей.

В отличие от остальных звезд, мать Стаса Пьехи не плачет о невозможности заработать. Ее компания, помимо содержания приютов для бездомных животных, занимается еще и отловом безнадзорных кошек и собак. Согласно договору с ветеринарной службой Московской области, организация стерилизует их, чипирует и отпускает на место раннего пребывания. Тех, которые считаются агрессивными, они пожизненно поселяют в своем приюте.

«С этой компанией выгодно работать, — рассказал источник в администрации Балашихи. — Илона Александровна лично контролирует весь процесс. Она известна как защитник животных, поэтому не допустит уничтожения или жестокого обращения с кошками или собаками. Репутация у ее компании очень высокая, и конкуренты на ее фоне смотрятся бледно».

Ранее ФАН сообщал, что поместье Эдиты Пьехи под Петербургом затягивает зловонием из-за мусорного полигона. Соседи Эдиты Станиславовны жаловались, что местные власти не реагируют на их просьбы закрыть несанкционированную свалку.