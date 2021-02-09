Донбасс сегодня: солдаты Киева обстреляли школу, ВСУ обостряют ситуацию и несут потери

Донбасс, 9 февраля. Украинские силовики открыли огонь по зданию школы в ЛНР, есть повреждения. Силы ООС опасаются теракта во время визита Владимира Зеленского. Командование ВСУ обостряет обстановку в зоне силовой операции и фальсифицирует причины потерь. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Украины трижды за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огнем ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов были Ленинское, Яковлевка и Еленовка. В Луганской Народной Республике украинские силовики нанесли удар из 82-мм миномета и автоматического гранатомета по району города Первомайска. Также в оборонном ведомстве республики сообщили об обстреле ВСУ из стрелкового оружия средней школы в Золотом-5, в результате чего в образовательном учреждении повреждено остекление.

Командование ВСУ обостряет обстановку в зоне силовой операции

Командование Операции объединенных сил сознательно переводит небоевые потери в украинской армии в разряд боевых, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Во многом это связано с работой в зоне силовой операции высокой комиссии Генштаба и Офиса президента. Командиры подразделений ВСУ предупреждены о персональной ответственности за возможные инциденты.

Схема по переводу потерь в разряд боевых реализуется командирами частей в сговоре с представителями украинской стороны в СЦКК, которые на бумаге фиксируют несуществующие обстрелы якобы с позиций Народной милиции ДНР. После они записывают раненных в небоевых условиях в список пострадавших в результате обстрелов. С каждым новым солдатом, которого украинская сторона выдает за жертву «агрессии сепаратистов», ситуация в зоне силовой операции еще больше обостряется и подталкивает военных к новым обстрелам территорий ДНР и ЛНР.

В качестве примера в Народной милиции ДНР привели данные собственных источников в стане противника о произошедшем инциденте на позициях второго мехбатальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В районе Новомихайловки произошла пьяная потасовка между сослуживцами, которая закончилась выстрелом и ранением одного из зачинщиков. Но в штаб ООС сообщили, что якобы произошел обстрел со стороны донецких подразделений.

Волонтеры рассказали о схеме обогащения командира морпехов ВСУ

В элитной воинской части украинской армии — 35-й отдельной бригаде морской пехоты — действует схема незаконного обогащения, организованная командиром Паласом, сообщает управление Народной милиции ДНР со ссылкой на данные украинских волонтеров. Через сеть военных магазинов, расположенных на подконтрольной ВСУ части Донецкой области, комбриг сбывает вещевое имущество бригады. А подчиненные Паласа страдают от нехватки форменной одежды и других предметов, необходимых для несения службы на передовой.

Силы ООС опасаются теракта во время визита Зеленского

Беспрецедентные меры безопасности, введенные силами ООС в Новоайдарском районе Луганской области, имеют под собой существенное основание, сообщает управление Народной милиции ЛНР. В оборонном ведомстве республики располагают информацией о подготовке террористического акта в отношении действующего украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в зону боевых действий для проверки боеготовности десантно-штурмового соединения ВСУ.

Как отмечают в Народной милиции ЛНР, на подконтрольной Украине части области население крайне недовольно киевской властью. Все необходимое для совершения теракта можно достать без проблем — украинские военные сами продают оружие и боеприпасы местным жителям. Чтобы предотвратить возможную атаку, в нескольких городах области выставили дополнительные блокпосты ВСУ и Национальной гвардии. У жителей требуют спецпропуска, на улицах города Счастье выставлены полицейские патрули.

Кроме того, в городе проходят массовые задержания гражданских под предлогом проверочных мероприятий. Особо ретивым местным жителям угрожают возбуждением уголовных дел за «пособничество сепаратистам».