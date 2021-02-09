Что ждет женщин и детей Саудовской Аравии после новой реформы

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман объявил о том, что в течение 2021 года в стране будут проведены масштабные судебные реформы, сообщает Saudi Gazette. Эр-Рияд намерен принять как минимум четыре новых закона.

По плану саудовского правительства, доработка существующего законодательства должна повысить эффективность институтов правосудия королевства. Добиться этого планируют за счет уточнения границ ответственности судов и обеспечения контроля за ними. Такое заявление кронпринц сделал в минувший понедельник, 8 февраля.

Мухаммад бин Салман отметил, что в последние несколько лет Саудовская Аравия предприняла серьезные шаги по развитию своей законодательной среды. Они включают в себя принятие новых нормативно-правовых актов и реформирование существующих.

По мнению политика, это необходимо для укрепления принципов справедливости, прозрачности, защиты прав человека и достижения всеобъемлющего и устойчивого развития страны.

تعكس مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة والعلاقات بين أفراد المجتمع وحماية حقوق الإنسان وتسهيل الحركة الاقتصادية ورفع كفاءة الالتزامات في العقود????????❤️#تطوير_منظومة_التشريعات pic.twitter.com/YZawtl3t5R — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 8, 2021

В соответствии с новыми инициативами правительства к передаче на рассмотрение Совету министров Саудовской Аравии готовятся четыре законопроекта — о личном статусе, гражданских сделках, доказательствах и правки Уголовного кодекса. Сейчас документы находятся еще на стадии доработки. После одобрения членами правительства их передадут в Консультативный совет (законодательный орган).

Пока законодательство Саудовской Аравии, по мнению наследного принца, не отвечает запросам современного общества. Отсутствие четкой правовой базы для частного и делового секторов привело к двусмысленности в отношении прав и обязанностей граждан. На практике данное обстоятельство становится причиной затяжных судебных разбирательств и расхождения в решениях различных судебных инстанций.

«Это было болезненно для многих людей и семей, особенно для женщин, позволяя некоторым уклоняться от своих обязанностей. После принятия данных законов такая ситуация не повторится», — заявил кронпринц.

Министр юстиции Валид бин Мухаммед ас-Самаани пояснил, что новые правила, например, закрепят волю женщин в брачных контрактах. Кроме того, в новом законе о личном статусе установят минимально приемлемый возраст для вступления в брак, также туда будут добавлены пункты, защищающие права и интересы детей.

Путь к реформам

Ранее в Саудовской Аравии был создан проект под названием «Кодекс судебных решений». В результате анализа документа членами правительства стало ясно, что он проработан недостаточно точно и не удовлетворяет современным потребностям и ожиданиям общества.

Исходя из этого было решено разработать четыре закона, которые основываются на «современных международных правовых тенденциях». Большое значение придается тому, чтобы данные нововведения не противоречили принципам шариата и соответствовали международным конвенциям и договорам, к которым присоединилось королевство.

«Процесс развития судебной системы в Королевстве Саудовская Аравия является непрерывным процессом, и эти законы будут последовательно объявлены в текущем году», — заключил Мухаммад бин Салман.

Современное положение женщин и детей в Саудовской Аравии

Жительницы Саудовской Аравии находятся в жестких рамках традиций этой страны. Так, например, в 2017 году власти арестовали модель Хулуд из-за опубликованной в Сети видеозаписи, на которой она в короткой юбке прогуливалась по древнему форту Ушайкир. Вопреки тому, что девушку, по ее словам, тогда сопровождал близкий родственник, Эр-Рияд начал расследование в связи с этим «инцидентом».

В Саудовской Аравии арестовали девушку гулявшую в юбке



Саудовская модель Хулуд арестована за видео, на котором она https://t.co/8F2RHPANVC pic.twitter.com/qGp0gCnNDj — ТРК ЮЖНАЯ ВОЛНА (@uvolnatv) July 19, 2017

Несмотря на патриархальный общественный строй в этой стране есть активистки, стремящиеся привлечь внимание к дискриминации. Так, например, саудовская телеведущая Муна Абу Сулейман активно ведет борьбу за права женщин.

«Когда вы меняете условия, в которых находится женщина, и даете ей больше возможностей, меняется жизнь всей семьи», — считает телеведущая.

При своей позиции она, впрочем, не позволяет себе остро провокационных действий. В выборе одежды она придерживается рамок традиций и носит исключительно сдержанные закрытые наряды. При этом, впрочем, довольно ярких расцветок.

"Educate yourself; really study who you are, what you care about, and also how to communicate it in a way that resonates with the humanity that is receiving your message." - Muna AbuSulayman@abusulayman pic.twitter.com/GHbAeIKDAD — Neville Gafa' (@neville_gafa) March 9, 2019

Сама она стала первой саудовской женщиной-телеведущей, появившейся в эфире международного телеканала, за что неоднократно становилась объектом нападок и даже угроз со стороны консервативных соотечественников.

Еще одна активистка — 33-летняя принцесса Амира ат-Тавиль, окончившая американский Университет Нью-Хейвена. Она приобрела известность после замужества: она стала супругой миллиардера — принца Валида бин Талала. При этом она стала вице-председателем его благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies, а в 2013 году вообще развелась с ним. Ее персона неоднократно находилась в центре скандалов из-за ее предпочтений в одежде, отличающихся пренебрежением к национальным традициям своей страны.

Вокруг света: Амира ат-Тавиль — принцесса, разрушающая стереотипы о женщинах в Саудовской Аравии https://t.co/nz39DWeIsU pic.twitter.com/8XlY5CfWRx — Kleinburd News Ru (@KleinburdNewsRu) May 30, 2017

Между тем, простые женщины страны, не являющиеся медийными персонами, как правило, не выходят за пределы культурных норм Саудовской Аравии.

Общее же положение женщин и детей в стране можно охарактеризовать так:

В индексе гендерного разрыва (The Global Gender GapIndex) Саудовская Аравия занимает 146-е место из 153.

До 2008 года страна имела нулевой балл по политическим и общественным правам, предоставленным женщинам.

До 2016 года представительницы слабого пола не могли передвигаться по городу без сопровождения близкого родственника или супруга, пользоваться общественным транспортом, общаться с чужими мужчинами.

Право водить автомобиль и посещать спортивные состязания предоставили женщинам только в 2018 году.

Правила предписывают строгий дресс-код: длинные традиционные арабские платья с рукавами черного цвета (абайя).

Женщина не имеет права учиться, работать или выезжать за границу без соответствующего разрешения от мужа или родственника.

Если женщина стала жертвой сексуального насилия, она может быть подвергнута сексуальному наказанию за то, что сама спровоцировала преступника (неподобающее поведение, нарушение дресс-кода).

При обращении в суд женщине нужно заручиться поддержкой 6 мужчин-свидетелей, а ее показания имеют в 2 раза меньшую ценность.

Ребенок женщины из Саудовской Аравии не может получить гражданство, если его отец — иностранец.

До 2020 года девочек выдавали замуж в любом возрасте. По новым правилам, брак для подростков, не достигших 18-летнего возраста, все равно возможен, но с одобрения специального суда.

Постепенное смягчение гендерной дискриминации в последние годы производится по инициативе наследного принца Мухаммада бин Салмана.