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Ближний Восток

Что ждет женщин и детей Саудовской Аравии после новой реформы

Что ждет женщин и детей Саудовской Аравии после новой реформы

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман объявил о том, что в течение 2021 года в стране будут проведены масштабные судебные реформы, сообщает Saudi Gazette. Эр-Рияд намерен принять как минимум четыре новых закона.

По плану саудовского правительства, доработка существующего законодательства должна повысить эффективность институтов правосудия королевства. Добиться этого планируют за счет уточнения границ ответственности судов и обеспечения контроля за ними. Такое заявление кронпринц сделал в минувший понедельник, 8 февраля.

Мухаммад бин Салман отметил, что в последние несколько лет Саудовская Аравия предприняла серьезные шаги по развитию своей законодательной среды. Они включают в себя принятие новых нормативно-правовых актов и реформирование существующих. 

По мнению политика, это необходимо для укрепления принципов справедливости, прозрачности, защиты прав человека и достижения всеобъемлющего и устойчивого развития страны.

В соответствии с новыми инициативами правительства к передаче на рассмотрение Совету министров Саудовской Аравии готовятся четыре законопроекта — о личном статусе, гражданских сделках, доказательствах и правки Уголовного кодекса. Сейчас документы находятся еще на стадии доработки. После одобрения членами правительства их передадут в Консультативный совет (законодательный орган).

Что ждет женщин и детей Саудовской Аравии после новой реформы

Пока законодательство Саудовской Аравии, по мнению наследного принца, не отвечает запросам современного общества. Отсутствие четкой правовой базы для частного и делового секторов привело к двусмысленности в отношении прав и обязанностей граждан. На практике данное обстоятельство становится причиной затяжных судебных разбирательств и расхождения в решениях различных судебных инстанций.

«Это было болезненно для многих людей и семей, особенно для женщин, позволяя некоторым уклоняться от своих обязанностей. После принятия данных законов такая ситуация не повторится», — заявил кронпринц.

Министр юстиции Валид бин Мухаммед ас-Самаани пояснил, что новые правила, например, закрепят волю женщин в брачных контрактах. Кроме того, в новом законе о личном статусе установят минимально приемлемый возраст для вступления в брак, также туда будут добавлены пункты, защищающие права и интересы детей.

Путь к реформам

Ранее в Саудовской Аравии был создан проект под названием «Кодекс судебных решений». В результате анализа документа членами правительства стало ясно, что он проработан недостаточно точно и не удовлетворяет современным потребностям и ожиданиям общества.

Исходя из этого было решено разработать четыре закона, которые основываются на «современных международных правовых тенденциях». Большое значение придается тому, чтобы данные нововведения не противоречили принципам шариата и соответствовали международным конвенциям и договорам, к которым присоединилось королевство.

«Процесс развития судебной системы в Королевстве Саудовская Аравия является непрерывным процессом, и эти законы будут последовательно объявлены в текущем году», — заключил Мухаммад бин Салман.

Что ждет женщин и детей Саудовской Аравии после новой реформы

Современное положение женщин и детей в Саудовской Аравии

Жительницы Саудовской Аравии находятся в жестких рамках традиций этой страны. Так, например, в 2017 году власти арестовали модель Хулуд из-за опубликованной в Сети видеозаписи, на которой она в короткой юбке прогуливалась по древнему форту Ушайкир. Вопреки тому, что девушку, по ее словам, тогда сопровождал близкий родственник, Эр-Рияд начал расследование в связи с этим «инцидентом».

Несмотря на патриархальный общественный строй в этой стране есть активистки, стремящиеся привлечь внимание к дискриминации. Так, например, саудовская телеведущая Муна Абу Сулейман активно ведет борьбу за права женщин.

«Когда вы меняете условия, в которых находится женщина, и даете ей больше возможностей, меняется жизнь всей семьи», — считает телеведущая.

При своей позиции она, впрочем, не позволяет себе остро провокационных действий. В выборе одежды она придерживается рамок традиций и носит исключительно сдержанные закрытые наряды. При этом, впрочем, довольно ярких расцветок. 

Сама она стала первой саудовской женщиной-телеведущей, появившейся в эфире международного телеканала, за что неоднократно становилась объектом нападок и даже угроз со стороны консервативных соотечественников.

Еще одна активистка — 33-летняя принцесса Амира ат-Тавиль, окончившая американский Университет Нью-Хейвена. Она приобрела известность после замужества: она стала супругой миллиардера — принца Валида бин Талала. При этом она стала вице-председателем его благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies, а в 2013 году вообще развелась с ним. Ее персона неоднократно находилась в центре скандалов из-за ее предпочтений в одежде, отличающихся пренебрежением к национальным традициям своей страны. 

Между тем, простые женщины страны, не являющиеся медийными персонами, как правило, не выходят за пределы культурных норм Саудовской Аравии.

Общее же положение женщин и детей в стране можно охарактеризовать так:

  • В индексе гендерного разрыва (The Global Gender GapIndex) Саудовская Аравия занимает 146-е место из 153.
  • До 2008 года страна имела нулевой балл по политическим и общественным правам, предоставленным женщинам.
  • До 2016 года представительницы слабого пола не могли передвигаться по городу без сопровождения близкого родственника или супруга, пользоваться общественным транспортом, общаться с чужими мужчинами.
  • Право водить автомобиль и посещать спортивные состязания предоставили женщинам только в 2018 году.
  • Правила предписывают строгий дресс-код: длинные традиционные арабские платья с рукавами черного цвета (абайя).  
  • Женщина не имеет права учиться, работать или выезжать за границу без соответствующего разрешения от мужа или родственника.
  • Если женщина стала жертвой сексуального насилия, она может быть подвергнута сексуальному наказанию за то, что сама спровоцировала преступника (неподобающее поведение, нарушение дресс-кода).
  • При обращении в суд женщине нужно заручиться поддержкой 6 мужчин-свидетелей, а ее показания имеют в 2 раза меньшую ценность.
  • Ребенок женщины из Саудовской Аравии не может получить гражданство, если его отец — иностранец.
  • До 2020 года девочек выдавали замуж в любом возрасте. По новым правилам, брак для подростков, не достигших 18-летнего возраста, все равно возможен, но с одобрения специального суда.

Постепенное смягчение гендерной дискриминации в последние годы производится по инициативе наследного принца Мухаммада бин Салмана.

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