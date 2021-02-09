Как выбрать день свадьбы: влияние «красивых» дат и дня недели на семейное счастье

Выбор даты свадьбы — сложная задача для влюбленных, поскольку многие уверены, что выбранный день повлияет на семейное благополучие. Традиционно высоким спросом пользуются красивые даты с повторяющимся цифрами. Запись на такие дни происходит за много месяцев. Нумерологи рассказали ФАН, влияет ли красивая дата на семейное счастье и в какие дни лучше регистрировать брак.

Принесет ли красивая дата счастье

Дата свадьбы действительно влияет на дальнейшие отношения супругов, предупредила астролог, нумеролог Елена Кузнецова. Однако дело вовсе не в красоте цифр, поскольку удачный день для свадьбы зависит от даты рождения будущих супругов и рассчитывается индивидуально.

«Выбирать для свадьбы красивую дату не всегда и не для всех правильно. Дата имеет значение, но она подбирается не по красоте, а по гороскопу каждого человека — год, время года и конкретный день. В каждом гороскопе можно рассчитать дату, когда человеку лучше вступать в брак. Астролог подбирает удачный для свадьбы день либо по дате одного из супругов, либо находит срединную дату. Прежде всего нужно посмотреть, благоприятен ли год для вступления в брак для каждого из будущих супругов», — объяснила Кузнецова.

При этом нумеролог рекомендовала проверить совместимость влюбленных, прежде чем вступать в брак, и выяснить, какие подводные камни могут быть в отношениях.

Ведический астролог, нумеролог Алла Новокрещенова отметила, что люди стремятся заключать брак в красивые даты по незнанию: день свадьбы лучше выбирать индивидуально.

Как выбрать день свадьбы

Нумерологи рекомендуют рассчитывать удачную дату специально под каждого влюбленного. Однако есть несколько общих принципов, которых следует придерживаться при подборе даты.

Елена Кузнецова посоветовала избегать церковных постов и праздников при выборе дня икс. Она напомнила, что традиционно свадьбы играли летом, осенью и зимой.

Алла Новокрещенова рассказала, что при подборе даты обращает внимание на день недели и старается избегать суббот.

«Когда я делаю расчет, то никогда не беру субботы. Субботы курируются планетой Сатурн, которая создает очень большие сложности в семейной жизни. По статистике, браки, заключенные в субботу, чаще всего распадаются», — объяснила нумеролог.

Собеседница ФАН также назвала дни недели и даты, в которые лучше всего регистрировать брак.

«Для заключения брака лучше выбирать пятницу. Что касается цифр, то восьмерки в числах месяца — не очень хорошая дата для свадьбы, потому что она курируется Сатурном. Двойка в числах, а также то, что при сложении образует два (число 11), — это Луна, она означает двойственность, неуверенность. Самые лучшие цифры для бракосочетания — это шесть и то, что при сложении образует шесть, например, 15 или 24 число. Также хорошая цифра для вступления в брак – это пять и то, что образует пятерку при сложении. Рекомендуется заключать брак в даты с тройкой в числе или в сумме», — добавила Новокрещенова.

По словам нумеролога, в 2021 году удачным месяцем для заключения брака будет апрель, поскольку планета Венера, отвечающая за отношения, будет сильной и творческой.

Опасен ли високосный год для брака

Браки в високосный год заключаются регулярно, это вовсе не значит, что они будут неудачными, отметила Елена Кузнецова. По ее мнению, високосный год не может навредить браку.

Нумеролог Алла Новокрещенова также назвала мифом убеждение, что заключенные в високосный год браки быстро распадаются.

«Я не вижу никакой связи с високосным годом. Не вижу также никакой связи с маем. Многие считают, что брак нельзя заключать в мае», — объяснила нумеролог.

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