Коронавирус может стать двигателем прогресса для всего человечества

COVID-19 приведет к самым разнообразным разработкам, которые пригодятся в других сферах. Таким мнением поделился в беседе с ФАН доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт предостерег от пренебрежительного отношения к разнообразным заявлениям ученых о новых теориях по поводу борьбы с COVID-19.

«Сейчас появляется много разных сообщений о чудодейственных средствах против коронавируса. Иногда хочется сходу отвергнуть все это и назвать информационным мусором, но я бы не рискнул так поступить. Среди тысяч открытий могут найтись действительно полезные, возможно, не для борьбы с COVID-19, а для других терапевтических целей», — сообщил специалист.

Алексей Аграновский подчеркнул, что такой необычный эффект — вовсе не исключение, а правило нашей жизни.

«Любое испытание для человечества несет некоторые положительные моменты. Может звучать грубо, но это так. COVID-19 приведет к самым разнообразным разработкам, которые пригодятся для совершенно других целей. Так бывает в науке, медицине. Это полезно», — рассказал биолог.

В завершение он отметил, о чем необходимо помнить в условиях шквала разнообразной информации и смелых прогнозов.

«Человечество всегда хочет найти волшебную таблетку. Нужно иметь в виду, что магистральный путь, который поможет справиться с пандемией, — это вакцинация. Существенный прогресс в этом направлении наблюдается в разных странах, включая и нашу», — резюмировал доктор биологических наук.

Ранее Алексей Аграновский в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как обнаруженный в тунце пептид поможет человечеству в борьбе с коронавирусом.