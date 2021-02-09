В РФ ужесточат наказание за склонение детей к употреблению наркотиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает адекватным наказание в виде лишения свободы до 15 лет за склонение подростков к употреблению наркотиков с помощью Интернета. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты, передает корреспондент ФАН.

«С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью Интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести», — сказал Вячеслав Володин.

Отметим, что депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о введении ответственности за склонение к употреблению наркотиков с помощью Интернета. Устанавливается, что если в результате таких действий погибли люди, то наказанием будет лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Вячеслав Володин обратил внимание, что главными потребителями этой информации становятся совсем юные люди, а зачастую — несовершеннолетние. Парламентарий убежден, что предлагается «адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодежь в наркопотребление».

Добавим, что сейчас ответственность за такую деятельность в Уголовном кодексе РФ не прописана.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил ФАН, что разработка этой инициативы была связана с внесением изменений в статью 150 УК РФ — это вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних.