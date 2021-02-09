Биолог Аграновский объяснил, как пептид и тунец положат коронавирусу конец

Регуляторные пептиды могут помочь человеческому организму стать более устойчивым к воздействию коронавируса. Таким мнением в беседе с ФАН поделился доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что китайские ученые обнаружили в мышечной массе тунца пептид, который можно использовать в создании пищевой добавки для профилактики коронавируса.

«Пептиды — это короткие куски белка. Если обычный белок состоит из сотен аминокислот, то пептид может включать в себя всего несколько. Регуляторные пептиды играют очень важную роль в клетках высших эукариотов, вмешиваются в самые разные процессы. В данном случае их обнаружили у тунца. Предполагается, что это вещество может иметь некоторый эффект на клетки человека и делать их более устойчивыми к действию вируса, стимулируя врожденный иммунитет», — рассказал специалист.

Аграновский посвятил отдельное внимание тому, как китайские ученые планируют использовать находку.

«Когда речь идет о пищевых добавках, я как-то сразу настораживаюсь. Может быть, что какой-то пептид, совершенно чужеродный, из другого организма, вдруг оказывается стимулятором иммунитета. Так может быть, но это одно из многих сообщений об изобретении некой волшебной таблетки. В любом случае очень здорово, что ищут», — сказал собеседник.

Биолог призвал не делать поспешных выводов и надежд.

«Что касается прогнозов, то дать их не представляется возможным. Нужно смотреть научную статью с результатами исследований. Может быть. Надо проверять. Я не могу исключить, что эта идея потенциально интересна. Пусть ищут деньги, проверяют, публикуют итоги. Успехов им», — резюмировал доктор биологических наук.

Ранее Алексей Аграновский в беседе с Федеральным агентством новостей указал на интересную особенность новой версии ВОЗ о начале пандемии.