Легендарного американского спортсмена обвинили в расизме из-за победы в матче

7 февраля в США состоялось одно из самых значимых спортивных событий страны — 55-й финал Супербоула между «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс». Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 31:9. Героем матча стал легендарный Том Брэди, выигравший свой седьмой кубок Национальной футбольной лиги. Казалось бы — все хорошо, а таким спортсменом Штатам нужно гордиться, но сторонники BLM окончательно сошли с ума.

Представителя движения Black Lives Matter и сторонники Джо Байдена обвинили знаменитого белого спортсмена, поднявшего победный кубок над головой во время «месяца черной истории» в США, в расизме. Якобы таким поступком он оскорбил всех чернокожих, живущих в США.

«Том Брэди, победивший чернокожего во время «месяца черной истории», должен чувствовать себя расистом», — осуждают его в Сети.

«Эта история кажется слишком расисткой», — не унимаются фанаты «Канзас-Сити-Чифс».

«Том Брэди превзошел Майкла Джордана по количеству чемпионатов в «месяц черной истории». Это расизм», — не унимаются пользователи Twitter.

Некоторые американские СМИ назвали твиты, несогласных с победой граждан, «идиотством» и «безумием левых». По мнению либералов, Том, некогда поддерживающий республиканца, экс-президента Дональда Трампа, украл Суперкубок у чернокожего человека. Видимо, Брэди нужно было этот трофей афроамериканцу просто подарить?

Отметим, ранее Брэди любил вступать в политические дебаты и отстаивать консервативную политику республиканцев. За это игрока даже отстраняли от матчей. Высказывания Брэди, по мнению демократов, шли вразрез с политикой, сражающейся за права чернокожих и якобы борющейся с проявлениями системного расизма.

В своем обращении к нации на инаугурации Байден признался в желании объединить Америку, но раскол становится все более явным, а разжигают конфликты, как правило, демократы, якобы выступающие за мир во всем мире.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о новом шикарном особняке сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена.