Партнерша Дюжева по танцам поделилась надеждами на проект после травмы актера

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев стал участником проекта телеканала «Россия-1» «Танцы со звездами». Из-за проблем со здоровьем ему пришлось прервать съемки. После травмы артиста его партнерша по танцам Мария Смольникова в разговоре с корреспондентом ФАН поделилась своими надеждами относительно проекта.

В минувшее воскресенье ведущий шоу Андрей Малахов объявил на съемочной площадке, что Дюжев выбывает из «Танцев со звездами» из-за пошатнувшегося здоровья. Чем именно болен актер, телеведущий не объяснил. Не объяснили причины болезни Дюжева и его партнерше.

«Если честно, меня не оповестили, что с ним случилось, поэтому не могу сказать. Я выступаю только как его партнерша», — говорит Смольникова.

Сейчас Мария Смольникова питает некоторую надежду, что ее партнер в скором времени сможет вернуться на паркет.

«Хотелось бы продолжить участие в проекте в скором времени. Есть такая надежда», — говорит Мария.

Как сообщалось в СМИ, актеру может понадобиться двухнедельное лечение. Но, как известно, большие перерывы для танцоров между тренировками, как и для спортсменов, нежелательны. Однако танцовщицу не пугает факт паузы.

«Конечно, перерывы в тренировках — нехорошо. Но Дима достаточно неплохо набирал обороты, поэтому, я думаю, мы быстро вернемся в строй», — обнадеживающе объясняет артистка.

Ранее российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев заявил, что российский зритель заслужил бесталанные телевизионные сериалы. Однако потом попытался оправдаться за свои слова, отметив, что это — «очередная провокация журналистов».