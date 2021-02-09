Томские дикоросы стремительно выходят на внешний рынок

Томск, 9 февраля. Объем производства продукции из дикоросов держится на высоком уровне, при этом экспорт увеличился на 47 процентов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В 2020 году томским предприятиям, занимающимся заготовкой и переработкой дикоросов, удалось существенно повысить показатели экспорта готовой продукции — с 4,7 до 6,9 тыс. тонн.

Продукция из дикоросов сегодня занимает около 12 процентов от общего объема пищевой промышленности в регионе. Ежемесячно предприятия производят 725 тонн кондитерских начинок и кремов, 145 тонн джемов и повидла, 41 тонну варенья, 160 тонн соков и нектаров, 343 тыс. декалитров ремесленных ягодных вин, 6,5 тонны ферментированного чая, 3,1 тонны клеточного сока пихты и хвойных субстанций.

«Отрасль не стояла на месте: за прошлый год томские предприятия инвестировали в новые технологии почти 98 миллионов рублей, что обеспечило им лидерские позиции на рынке пищевой продукции», — сообщил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

Андрей Кнорр отметил, что на внешние рынки в основном отправляется готовый продукт — нектары, джемы, облепиховый сок, кедровое молоко, а также мороженое с ягодами и орехами. К 2024 году планируется увеличить объем экспорта до 8 тысяч тонн.

На полках магазинов можно встретить кедровое молоко, мороженое и различные джемы и повидла томского производства. Покупатели часто покупают молоко и мороженое, а вот повидла стараются брать реже. Многие считают, что в составе густого варенья содержится крахмал.

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