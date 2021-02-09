Вакцине от COVID-19 создают особые условия для предполетного досмотра

Россия раньше ICAO (Международная организация гражданской авиации) разработала условия для предполетного досмотра вакцины от коронавируса в рамках транспортной безопасности. Для провоза нетребовательного «Спутника V» созданы специальные условия прохождения транспортного осмотра.

ICAO разослала всем странам особые рекомендации по обеспечению транспортной безопасности вакцин от коронавируса. Документ изготовлен с целью скорейшей доставки груза из одной точки в другую, при этом именно этой вакцине предоставлены некоторые льготы.

«В связи с необычными условиями хранения, необходимыми для некоторых вакцин от COVID-19, досмотр может не относиться к числу эффективных способов обеспечения безопасности таких партий груза. При невозможности применения процедур досмотра и обеспечения защищенной цепи поставок соответствующий полномочный орган может разрешать применение альтернативных процедур безопасности (например, проверки авиагрузовых накладных; визуального досмотра на наличие каких-либо признаков вскрытия и так далее) для обеспечения безопасной перевозки партий вакцин от COVID-19 на коммерческих воздушных судах», — говорится в документе ICAO.

Вакцины, разработанные в США и Германии, очень требовательны к температурному режиму. Например, американская Moderna хранится при температуре минус 70-80ºС. Российский «Спутник V» считается нетребовательной: в жидком виде замороженная — при минус 18ºС, порошок — от 2 до 8 градусов выше ноля. Однако, как стало известно ФАН, в Росавиации был установлен особый порядок транспортировки еще до рекомендаций ICAO.

«Никаких интроскопов — только визуальный осмотр и газоанализатор», — пояснил источник в Росавиации.

Естественно, облегченный осмотр предполагает полное документальное сопровождение — должны быть бумаги от изготовителя и перевозчика. ICAO также рекомендовал главам государств рассмотреть возможность вообще отказаться от досмотра вакцин от коронавируса, имеющих статус особо ценного груза, если они от известных производителей, таких как российские Центр им. Н. Ф. Гамалеи, новосибирский «Вектор».

Ранее ряд экспертов выразили озабоченность в связи с тем, что могут возникнуть определенные трудности с провозкой вакцины. Дело в том, что при размораживании и повторной заморозке эффективность вакцины падает.