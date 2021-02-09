Голые короли демократии: Альгис Микульскис о пикировке Лаврова с главой МИД Испании

«Высшим пилотажем западной пропаганды» назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова комментарий министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайи по поводу вопроса ее российского коллеги Сергея Лаврова о судьбе упрятанных за решетку каталонцев. «В Испании нет политзаключенных, есть заключенные политики», — заявила Лайя.

Каким образом подданные современных монархий умудряются рассуждать о демократии — в авторской колонке спецкора ФАН Альгиса Микульскиса.

Эта удивительная история про испанскую демократию началась в декабре 2018 года, когда 12 политиков и общественных деятелей из Каталонии оказались на скамье подсудимых в Верховном суде Испании. Обвиняли их в ненасильственном выступлении против законной власти, которое выражалось в том, что обвиняемые 1 октября 2017 года организовали референдум о независимости Каталонии, а 27-го — уже объявили ее суверенным государством, чей суверенитет тут же был аннулирован Мадридом. Что же касается этих двенадцати — испанская прокуратура потребовала присудить им от 7 до 25 лет тюрьмы, обвинив, ни больше ни меньше, в государственном мятеже.

Дальше начинаются чудеса…

14 октября 2019 года Верховный суд королевства вынес приговор в отношении девяти фигурантов дела. Обвинения в мятеже с них все-таки сняли: бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас сел на 13 лет за подстрекательство и нецелевое расходование бюджетных средств, бывший министр иностранных дел региона Рауль Ромева по тем же обвинениям — на 12 лет, председатель парламента Карме Форкадель получила 11 с половиной годков, министр внутренних дел Жоаким Форн и министр развития территорий Жозеп Рауль — по 10 с половиной лет. Еще два активиста приговорены к девяти годам, остальные — к штрафам и запрету занимать государственные должности.

Вроде бы, до этого момента все понятно и логично. Но в середине июля 2020 года посаженные были переведены на так называемый «полусвободный режим», согласно условиям которого осужденные обязаны проводить в тюрьме только четыре ночи в неделю, а все оставшееся время — жить по своему усмотрению. Казалось бы, торжество гуманизма и либерального подхода в государственной системе наказаний…

На «полусвободе» каталонцы провели две недели, а 28 июля какие-то шестеренки в механизме испанского правосудия снова провернулись, и пятеро из шести «полуотпущенных» вернулись на тюремные нары. Да еще и с ужесточением режима.

Судьбой этих-то сидельцев и поинтересовался министр иностранных дел России Сергей Лавров у верховного представителя ЕС Жозепа Борреля на состоявшихся 5 февраля переговорах, когда речь в них зашла о вопросах, возникающих к европейскому правосудию и его решениям. В частности, вопросы к испанской Фемиде возникли у Германии и Бельгии. И касались они именно каталонских политиков…

«Испанские власти ответили: «У нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам», — процитировал Лавров испанцев. — Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности».

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя отреагировала на слова своего российского коллеги незамедлительно — и феерично!

«Испания является одной из 23 полноценных демократий в мире, и всего их существует 23, — сказала дипломат. — В Испании права и свободы всех подданных полностью гарантированы. В Испании нет политзаключенных, есть заключенные политики».

Различие «политзаключенных» и «заключенных политиков» произвело настолько неизгладимое впечатление на МИД России, что его официальный представитель Мария Захарова даже написала об этом на своей странице в Facebook.

«Передовые технологии западной пропаганды — высший пилотаж!» — отметила Захарова.

Хотя пассаж об «одной из 23 полноценных демократий в мире» тоже хорош до невозможности! Например, сразу возникает вопрос: а 13 современных европейских монархий входят в это число или нет? Хорошо, 12 — Ватикан не считаем, там теократия. Но Папа — фигура тоже выборная…

Мне возразят, что эти монархии сплошь, мол, парламентарные, конституционные, и короли да князья играют в них роль чисто декоративную. Но начнем с того, что до Первой мировой войны в состав парламентов, существовавших тогда в Европе, входила исключительно придворная знать. После — еще и представители крупного бизнеса, и Вторая мировая только закрепила этот порядок. Так что называющие тот же парламент Британии, например, «образцом», лукавят в части того, кем с момента появления и до совсем недавних времен являлись его представители… Да и в части ограниченности королевских полномочий — тоже лукавят.

Вот лишь несколько красноречивых полномочий британской королевы:

— она имеет право объявлять войну (без законодательных ограничений и без объяснения причин);

— она имеет право отправлять в отставку правительство;

— она имеет право распускать парламент;

— раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее время.

Разумеется, этими четырьмя пунктами полномочия Елизаветы II не ограничиваются!

У ее коллеги по монаршей власти, короля Испании Филиппа VI, они, конечно, поскромнее, но в контексте этого материала важен лишь один: Его Величество Король Испании, Кастилии, Леона, Арагона, Обеих Сицилий и прочая, прочая — неприкосновенен и не подлежит ответственности!

Синьора Гонсалес Лайя! А как же ваш постулат о том, что «Испания является одной из 23 полноценных демократий в мире»? Если я не ошибаюсь, то эпитет «полноценная» в приложении к демократии означает равенство перед законом абсолютно всех? Или в монархиях — по-другому? Но причем тут тогда «полноценность» вашей демократии?

Возможно, настоящая демократия и не допускает наличия в государстве политзаключенных (хотя, недавние события в США, Франции, Нидерландах и других странах сильно пошатнули эту доктрину). Но наличие в стране «заключенных политиков» — допускает монархия. Удобно, правда, когда «два в одном»? А если добавить сюда еще и диктатуру образца 1936–1975 годов, когда в стране наличествовали одновременно король, «открытая» конституция и Франсиско Франко, то можно будет объяснить вообще все!

P. S. Каюсь, я только сейчас узнал, что президент Пятой Французской республики Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон параллельно с должностью главы одной из «23 полноценных демократий» имеет еще и титул «Князя-соправителя Андорры».