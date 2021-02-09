Ограничения на работу ночных клубов и общепита сняли в Томской области

Томск, 9 февраля. Губернатор Томской области отменил ограничения на работу ресторанов и ночных клубов в ночное время. Об этом глава региона заявил во время рабочей поездки в Асиновский район.

С 10 февраля все ночные клубы и заведения общественного питания смогут работать в штатном режиме. Распоряжение уже готовят сотрудники областной администрации.

«Я подпишу распоряжение, которое разрешает работу ночных клубов и ресторанов в ночное время с соблюдением всех мер (эпидемиологических. — Прим. ФАН). Можете уже бронировать столики к празднику всех влюбленных», — рассказал журналистам Сергей Жвачкин.

Глава региона добавил, что такое решение было принято в первую очередь с тем, что все вузы в области возобновили очное обучение, а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью.

По информации ФАН, во время ограничений ночные клубы Томска старались выполнять требования Роспотребнадзора. Организаторы вечеринок просили посетителей приходить в развлекательные заведения к восьми вечера, чтобы в полночь спокойно закрыться. Иногда томичам разрешали немного задержаться — до часу ночи.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Томской области обсудил с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск» результаты сотрудничества. Только за пять лет газовики выделили 174 млн на развитие социальных проектов.