Власти Колумбии пересчитают беженцев из Венесуэлы

Богота, 9 февраля. Власти Колумбии объявили о введении временного охранного статуса для беженцев из Венесуэлы. Это позволит урегулировать их положение, заявил президент Иван Дуке на своей странице в Twitter.

El Presidente @IvanDuque anunció la creación, por parte del Gobierno Nacional, de un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el cual funcionaría como un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados. #EstatutoDeProtección pic.twitter.com/hXXbPrbywg — Presidencia Colombia ???????? (@infopresidencia) February 8, 2021

Охранный статус позволит приступить к выдаче разрешений на временное проживание для мигрантов из Венесуэлы, и обеспечить им большую стабильность на колумбийской территории. По некоторым оценкам, историческое решение Ивана Дуке позволит более чем миллиону венесуэльских мигрантов провести на территории Колумбии ближайшие 10 лет. Взамен Богота получит возможность провести учет мигрантов и сделать процесс миграции «венесоланос» (так называют беженцев из Венесуэлы в странах Южной Америки) более прозрачным.

«С временным охранным статусом мы сможем урегулировать статус наших венесуэльских братьев, которые бегут в Колумбию, сможем установить, кто они, какого возраста, откуда приехали и каково их социально-экономическое положение, чтобы уделить им больше внимания и обеспечить большей стабильностью», — заявил Дуке в своем Twitter.

Con el #EstatutoDeProtección temporal tendemos una hoja de ruta para la regularización de los hermanos venezolanos que huyen hacia Colombia, saber quiénes son, qué edad tienen, dónde están y sus condiciones socioeconómicas para brindarles más atención y una mayor estabilidad. pic.twitter.com/1ipCS7ZzmX — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) February 8, 2021

По окончании десятилетнего срока венесуэльские беженцы обязаны будут попросить визу на проживание в Колумбии — в противном случае они будут находиться в стране незаконно и будут платить соответствующие штрафы.

Исторический шаг

Решение Дуке одобрил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Это очень важный акт солидарности, который позволит примерно трети из пяти миллионов венесуэльских беженцев и мигрантов получить законный доступ к услугам и внести вклад в колумбийскую экономику», — заявил он.

Поддержку охранному статусу для венесуэльских мигрантов в Колумбии также выразили США: госсекретарь Энтони Блинкен сравнил действия Дуке со смягчением политики в отношении мигрантов в Соединенных Штатах.

Корреспондент BBC Mundo в Колумбии Даниэль Пардо назвал решение Дуке «историческим шагом», который был сделан «в кризисное время, когда уровень ксенофобии только растет».

Osada movida de Duque de regularizar migrantes venezolanos en un momento de crisis con aumento de xenofobia.



Habrá que ver cómo lo implementan, pero solo el anuncio es, además de histórico, un salvavidas para el presidente ante la comunidad internacional en tiempos de masacres. https://t.co/SQeYcPl8Vf — Daniel Pardo (@pardodaniel) February 8, 2021

Венесуэльские беженцы в Колумбии

По данным Специального административного управления по вопросам миграции Колумбии, на 31 октября 2020 года в Колумбии находилось более 1,7 млн граждан Венесуэлы — причем только 770 тыс. находились в стране на законных основаниях. На территории Колумбии находятся более 37% из почти 5 млн «венесоланос», которые живут в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Для некоторых стран, таких как Перу, миграция из Венесуэлы стала серьезной проблемой — к борьбе с незаконными переходами через границу были даже привлечены войска.

Для жителей Колумбии массовая миграция из Венесуэлы стала предметом серьезных споров. Кроме того, вопрос мигрантов приобрел политическую окраску, поскольку власти ориентированной на США Колумбии находятся в конфронтации с руководством Венесуэлы.

Венесуэльский вопрос для президента Ивана Дуке является одним из ключевых — его победа на выборах частично объясняет жесткой критикой в отношении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Колумбия и Венесуэла разорвали отношения в 2019 году, Каракас признал Хуана Гуайдо временным президентом. Дуке обвиняет Мадуро в «диктатуре» и «подложных выборах». В ответ Каракас неоднократно обвинял Дуке в подготовке терактов и нападений на правительство Венесуэлы.