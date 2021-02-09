Экспорт «Спутника V» в страны ЕС позитивно скажется на укреплении рубля

Резкое увеличение экспорта российской вакцины от коронавируса в страны ЕС скажется очень позитивно на торговом балансе и курсе рубля. Подробнее — в материале ФАН.

Регистрация вакцины

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 29 января подал заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», научные консультации с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) прошли 19 января. Об этом сообщили в РФПИ.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на представителя ЕМА о том, что ведомство закончило консультирование разработчика российской вакцины «Спутник V», теперь научный центр Гамалеи может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС.

В РФПИ обратили внимание, что фонд подал заявку в ЕМА на участие в научной консультации по поводу «Спутника V» 22 октября прошлого года. Такую консультацию разработчики вакцины, представители фонда и представители ЕМА провели 19 января. Заявку на регистрацию вакцины в ЕС РФПИ подал 29 января 2021 года и «запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы».

Рост экономики

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев назвал эту новость очень позитивной. На Западе и в мире российскую вакцину «Спутник V» признали надежной. В Москве уже проходит массовая вакцинация сотрудников многих зарубежных посольств по их же просьбе. Если вакцина будет зарегистрирована в ЕС, значит, после снятия ограничений у россиян никаких трудностей в зарубежных поездках не будет.

«Ранее считалось, что россияне без прививок зарубежными вакцинами не смогут поехать в ЕС. Это даже рассматривалось как разновидность мягкого санкционного давления на Россию. В СМИ уже появились цифры, сколько Россия сможет заработать на экспорте вакцины. Называется цифра в 100 млрд долларов. С нашей сточки зрения, эта цифра завышенная, но заработать 30–40 млрд долларов на экспорте для России вполне реально. Эта сумма сопоставима с годовым объемом продаж «Газпрома» на европейском рынке. По его словам, недруги России называли нашу страну страной-бензоколонкой», — добавил Александр Разуваев.

Теперь, считает эксперт, мы себя можем назвать вакциноколонкой. Экономика России совсем не разорвана в клочья. Вакцина «Спутник V» более высокотехнологична и востребована, чем Facebook, iPhone и другие изобретения человечества. А российские ученые достойны Нобелевской премии.

«Резкое увеличение экспорта очень позитивно отразится на торговом балансе и курсе рубля. С учетом оптимистичного роста цен на энергоресурсы мы можем увидеть доллар по 65-67 рублей уже в этом году», — заключил Александр Разуваев.

Разумное решение

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик выразил мнение, что действия РФПИ — разумное решение. На фоне пандемии COVID-19, паники, охватившей европейские правительства и саму Еврокомиссию, и усиления карантинных мер, которые крайне болезненно воспринимаются общественным сознанием, есть весьма солидный шанс на то, что здравый смысл европейцев восторжествует. Есть большая вероятность, что российская вакцина будет зарегистрирована в ЕС и пойдет в оборот.

«Если при этом будут спасены человеческие жизни, значит, все это делается правильно, усилия по созданию вакцины, предпринятые отечественными учеными и специалистами фармацевтической промышленности, были не напрасны. Будем надеяться, что никакие соображения политической конъюнктуры не помешают регистрации вакцины в Евросоюзе и регистрация пройдет в максимально сжатые сроки», — заключил Владимир Соловейчик.

На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.