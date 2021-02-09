Политическая борьба на Украине вышла за рамки закона

Киев, 9 февраля. За власть в стране борются не политики, а олигархи, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» политолог Ростислав Ищенко.

Политолог затронул особенности политической борьбы на Украине. По его словам, из-за того, что страной руководят не политики, а олигархи, невозможно никакое соблюдение закона, и все вопросы решаются капиталом.

«Вот посмотрите, как незаконно закрыли каналы Медведчука. А почему? Потому что у него не так много ресурсов, его проще задушить, а импичмент он может объявить хоть президенту Мадагаскара — будет тот же эффект. А Порошенко со своей олигархической империей и имеет место в парламенте, и может пока не бояться тюрьмы», – подчеркнул спикер.

Также политолог отметил, что украинские магнаты доверились своим европейским партнерам. Последние же используют олигархов-партнеров для того, чтобы вывезти из страны капитал и ослабить политический режим.

«Сейчас европейцы обдирают украинских олигархов как липку, а если они будут сопротивляться, найдут того, кто с тобой разберется. Так поступили и с Коломойским: он ведь не может никуда выехать — сразу посадят», — считает Ищенко.

Ранее стало известно, что указом президента Украины Владислава Зеленского закрылись телеканалы «112», ZIK и News One. Партия «Оппозиционная Партия — За Жизнь» в ответ на это обвинила правительство Украины в фашизме и анонсировала начало процедуры импичмента Зеленского.