Меры господдержки заставили нелегальный бизнес в Дагестане выйти из тени

Махачкала, 9 февраля. В Дагестане более половины субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) работает в неформальном секторе. В 2020 году, благодаря мерам господдержки, число граждан, занятых в этой сфере, выросло на 8,6%, и эта тенденция продолжится в наступившем году, рассказал ФАН бизнес-омбудсмен республики Мурад Далгатов.

По его словам, на сегодняшний день в Реестре МСП числится свыше 36 тысяч субъектов. При этом общая вовлеченность граждан в эту сферу в регионе остается низкой, что объясняется высокой долей «серого» сектора в экономике.

«В Дагестане очень низкая вовлеченность граждан в малый и средний бизнес из-за значительной доли людей, работающих «в тени» – в неформальном секторе у нас задействовано более 50% всех предпринимателей», — сообщил Далгатов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей уточнил, что около 46% субъектов МСП в республике занято в сфере торговли, 11% — транспорта, 9% — сельского хозяйства, 7% — строительства и 6% — обрабатывающей промышленности. Именно оптовая и розничная торговля значительно пострадала в прошлом году из-за вынужденных ограничений в экономике, вызванных распространением коронавирусной инфекции. В то же время это заставило предпринимателей регистрировать своих работников для получения средств государственной поддержки.

«Число занятых в сфере МСП в 2020 году выросло на 8,6%, но количество субъектов малого и среднего бизнеса осталось приблизительно на том же уровне, что и год назад. Это говорит о том, что наши предприниматели начали оформлять своих сотрудников после объявленных федеральными властями мер поддержки, которую могли получить только официально зарегистрированные работники предприятий», — сказал собеседник ФАН.

Соответствующие выплаты малому и среднему бизнесу в апреле прошлого года пообещал президент России Владимир Путин. Тогда компании, пострадавшие от ограничений, начали получать деньги на решение текущих задач и на выплату заработных плат сотрудникам. Выплаты осуществлялись в течение апреля и мая в объеме одного минимального размера оплаты труда на каждого работника, то есть более 12 тысяч рублей в месяц.

Далгатов уверен, что ситуация, которая сложилась весной 2020 года, заставила задуматься многих предпринимателей. Поэтому тренд на «обеление» в Дагестане будет продолжен.

«Меры господдержки подстегнули бизнес официально регистрировать свои активы и своих работников. Мы видим, что тенденция выхода из «тени» имеет положительные сдвиги, и она будет продолжена в наступившем году. Необходимо «обелять» свои отношения с государством, платить налоги, тогда и будет поддержка», — считает бизнес-омбудсмен.

По данным республиканского МВД, неформальная деятельность торговцев только в двух микрорайонах Махачкалы ежегодно наносит ущерб бюджетам разных уровней в размере 250 миллионов рублей. К соответствующим выводам пришли в ведомстве после проверок на торговых объектах.

«Сотрудниками министерства были проведены контрольные проверки на объектах по проспекту Акушинского. Только с этой одной улицы бюджет недополучает около 200 миллионов рублей в виде налогов. Такая же картина в микрорайоне «Узбекистан», где незарегистрированные предприниматели не выплачивают налогов на 40 миллионов рублей», — сообщили ФАН в МВД.

Проспект Али-Гаджи Акушинского — один из самых протяженных в столице республики. Вдоль его обочин расположено множество небольших торговых точек. Микрорайон «Узбекистан» находится в одной из оживленных частей города и известен самоорганизованным продовольственным рынком.

Ранее ФАН сообщал, что уровень розничной торговли в Дагестане по итогам 2020 года снизился на 6,6%. Торговый оборот в республике составил почти 588 миллиардов рублей, но показал существенный рост в декабре прошлого года.